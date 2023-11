Ścieżka w koronach drzew w Czechach

Ścieżka w koronach drzew znajduje się 30 kilometrów od polskiej granicy w miejscowości Jańskie Łaźnie. Z Wrocławia można tam dojechać samochodem w 2,5 godziny.

Ten spacer w chmurach został otwarty w 2017 roku i jest popularną atrakcją. Przyjmuje się, że rocznie odwiedza ją średnio 180 tysięcy osób, co oznacza, że w sezonie może być tam dość tłoczno. Wieża jest jednak otwarta przez cały rok, dlatego bez problemu osoby nielubiące tłumów mogą wybrać inne miesiące na wycieczkę w to miejsce.

Jak przebiega spacer w koronach drzew?

Ścieżka w koronach drzew znajduje się w Karkonoskim Parku Narodowym. Odwiedzający spacerują przez około 1,5 kilometra po wykonanej z drewna i metalu konstrukcji, która ma wysokość 45 metrów. Wchodzenie może wydawać się monotonne, jednak zadbano o to, by się nie nudzić: na całej trasie dostępne są tablice dotyczące flory i fauny tego miejsca. W niektórych punktach dostępne są także lunety, aby przyjrzeć się temu, co opisane na tabliczce, z bliska. Dla dzieci dostępne są również na trasie miejsca, które mają dostarczyć adrenaliny, na przykład wiszące mosty.

Na szczycie można bez żadnych przeszkód obserwować zachwycającą panoramę gór. Jedynie pogoda może wpłynąć negatywnie na pejzaże. Na samej górze ścieżki na poręczach znajdują się tablice z nazwami szczytów oraz miejscowości z podaną odległością w linii prostej. Dzięki temu odwiedzający wiedzą, na co właściwie patrzą.

Zejście może przebiegać tak samo jak wejście, ale niekoniecznie, ponieważ możliwy jest zjazd 80-metrową zjeżdżalnią. To doskonała atrakcja nie tylko dla dzieci.

Co więcej, ścieżka prowadzi również do podziemi wieży. Tam udostępnione jest centrum edukacyjne, w którym można przyjrzeć się korzeniom drzew. Na dole przy ścieżce dostępna jest również atrakcja dla dzieci: Leśny Świat Emila – z bezpłatnym wstępem. To połączenie placu zabaw z mini ZOO. W tym miejscu nikt nie będzie się nudził.

Godziny otwarcia ścieżki w koronach drzew

Ścieżka w koronach drzew w Czechach otwarta jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku, od godziny 9.30. Godziny zamknięcia są uzależnione od pory roku. W sezonie zimowym zamyka się o godzinie 16.00 (ostatnie wejście o godzinie 15.00). W sezonie letnim godziny te są wydłużone.

Wieża widokowa Czechy: ceny biletów

Za spacer wśród koron drzew osoba dorosła zapłaci 350 koron czeskich (około 63 złotych), senior (osoba od 65. roku życia) – 250 koron czeskich (około 45 złotych), dziecko od 3. do 14 roku życia – 270 koron czeskich (około 49 złotych), dzieci do 3. roku życia wchodzą natomiast za darmo. Dostępne są również bilety rodzinne – 2 osoby dorosłe i jedno dziecko lub 2 osoby dorosłe i dwójka dzieci. Ich cena to 950 koron czeskich, czyli około 172 złote.

Parking przy szklaku kosztuje 70 koron czeskich.