Gunung Padang – gdzie się znajduje i czym jest?

Stanowisko megalityczne Gunung Padang (pol. Góra Oświecenia) znajduje się w Indonezji, w prowincji Jawa Zachodnia, we wsi Karyamukti. Od miasta Cianjur dzieli je 50 kilometrów. Choć od lat badane jest przez naukowców, wciąż jest jednym z najbardziej tajemniczych obszarów na świecie.

Pierwszy raz odkryto je już w 1890 roku. Naukowcy przez całe lata debatowali, czy jest to piramida stworzona przez człowieka, czy może formacja skalna, która powstała naturalnie. Od 2011 do 2015 roku grupa archeologów, geofizyków i geologów (przewodzi im Danny Hilman Natawidjaja) z Indonezyjskiej Narodowej Agencji Badań i Innowacji przeprowadzała badania, by dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest Gunung Padang.

Reklama

Gunung Padang najstarszą piramidą na świecie?

Reklama

Dzięki wspomnianym badaniom naukowcy stwierdzili, że Góra Oświecenia może być najstarszą piramidą na świecie. Już w 2018 roku postawiono hipotezę, że konstrukcje w tym miejscu zostały wykonane przez człowieka i to ponad 20 tysięcy lat temu.

To jednak nie koniec, ponieważ badacze nadal pracowali nad Gunung Padang i w tym roku opublikowali nowe wnioski z analiz. Wszystko wskazuje na to, że budowa tego miejsca rozpoczęła się nawet 25 tysięcy lat p.n.e. Oznacza to nie tylko, że jest to najstarsza piramida na świecie, lecz także najstarsza budowla stworzona przez człowieka. Tym samym datuje się ją wcześniej niż najstarszą do tej pory turecką Göbekli Tepe.

Jak badana jest Gunung Padang?

Do takich wniosków naukowcy mogli dojść dzięki przeprowadzonym badaniom. Z pomocą radarów eksplorujących ziemię i wykonujących obrazy podpowierzchniowe grupa prowadzona przez Natawidjaja mogła dokładnie przeanalizować najniższe warstwy Gunung Padang. Co ciekawe, znajdują się one aż 30 metrów pod powierzchnią ziemi.

Dzięki tym badaniom wszystko wskazuje na to, ze formacja Gunung Padang została stworzona przez człowieka. Jej konstrukcja przypomina piramidę. W jej rdzeniu znajdują się starannie ukształtowane i masywne (jak nazwali je naukowcy) struktury skalne z ukształtowanej lawy.

Grupa pod przewodnictwem Natawidjaja wykorzystała technikę radiowęgla, by ustalić datowanie Jednostki 4, czyli najbardziej wewnętrznej warstwy najstarszej piramidy świata. Ten izotop wykorzystuje się do badania wieku starych, zachowanych "węglowych" form życia. Dzięki tej metodzie można ocenić wiek materiałów nawet sprzed 60 tysięcy lat. Żeby nie pomylić się w obliczeniach i zadbać, by były one jak najbardziej wiarygodne, badacze starali się wykorzystywać takie próbki, które nie były "zanieczyszczone" nowymi korzeniami współczesnych roślin. Dzięki temu doszli oni do wniosku, że cała struktura Gunung Padang musiała być tworzona etapami przez tysiące lat.

Struktura najstarszej piramidy świata

Kolejna warstwa piramidy, Jednostka 3, najpewniej została celowo pogrzebana i zapełniona ziemią około 7900–6100 roku p.n.e. Jednostka 2 to warstwa kamieni tworzących schody i tarasy, datuje się ją między 6000 a 5500 rokiem p.n.e., z kolei warstwa zewnętrzna, Jednostka 1, powstała między 2000 a 1100 rokiem p.n.e., co oznacza, że może być młodsza od niektórych egipskich piramid.

Natawidjaja twierdzi, że "osoby budujące Jednostkę 3 i Jednostkę 2 w Gunung Padang musiały posiadać wyjątkowe zdolności kamieniarskie, które nie są zgodne z tradycyjnymi kulturami łowiecko-zbierackimi".

Istnieją też pewne przypuszczenia, że wewnątrz piramidy znajdować się mogą puste przestrzenie, a to może sugerować istnienie ukrytych komór. Grupa badawcza ma w planach dokładne zbadanie tych miejsc.