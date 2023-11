Ceny wyjazdów na ferie 2024 idą w górę

Przed dziećmi i młodzieżą najpierw świąteczna przerwa w nauce. Ale zaraz po niej będą szykować się do kolejnej. Pierwsze województwa (zachodniopomorskie, mazowieckie, dolnośląskie i opolskie) rozpoczną ferie zimowe 2024 już 15 stycznia. Patrząc na oferty widać, że zainteresowanie wyjazdami jest coraz większe. Wolnych miejsc jest coraz mniej, a co za tym idzie - ceny noclegów już zaczynają rosnąć.

Z analizy serwisu Nocowanie.pl wynika, że wraz ze spadkiem dostępności miejsc ceny na przestrzeni listopada i grudnia mocno idą w górę. Tak było w ubiegłym roku - w całym kraju w grudniu koszt noclegu wzrósł średnio o 12 proc. w porównaniu z listopadem, a w najbardziej popularnych miejscowościach, tak jak na przykład w Krakowie - prawie o 40 procent.

Jak kształtują się ceny noclegów w górach?

Z jakim wydatkiem trzeba się liczyć? Tradycyjnie największe jest zainteresowanie pobytami w Zakopanem. Jak podaje serwis na podstawie dokonanych rezerwacji, obecnie średnia cena za osobę jest jeszcze na poziomie 89 zł za noc.

Dużo wyższe ceny są w Karpaczu i Szczyrku. Za nocleg w Karpaczu rezerwujący płacą średnio 210 zł za noc od osoby. W Szczyrku to 151 zł. Bardzo popularna wśród turystów jest również Wisła. Tam ceny wynoszą średnio 109 zł. Taniej jest obecnie w Krynicy-Zdrój, gdzie nocleg można zarezerwować średnio za trochę ponad 80 zł. W Bukowinie Tatrzańskiej za 64 zł, w Poroninie za 66 zł, natomiast w Białym Dunajcu za 58 złotych. Zdaniem ekspertów w grudniu ceny będą rosły.

Ferie zimowe 2024. Terminy

Dzieci i rodzice, którzy marzą o białym szaleństwie w górach i nie przerażają ich koszty wyjazdu, mają już niewiele czasu na zaplanowanie zimowych ferii.

Najwcześniej rozpoczną się one w czterech województwach. Są to mazowieckie, zachodniopomorskie, dolnośląskie i opolskie. Tam ferie 2024 ruszają 15 stycznia i potrwają do 28 stycznia. Od 22 stycznia od szkoły odpocznie młodzież z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Potrwają do 4 lutego.

Od 29 stycznia do 11 lutego przerwa w nauce czeka uczniów z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Najdłużej będą musieli poczekać najmłodsi mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego iwielkopolskiego. Dla ostatniej grupydzieci ferie zimowe rozpoczną się dopiero 12 lutego.