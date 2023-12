Karkonoska Grupa GOPR informuje, że w sobotę w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura wynosi od -4 st. C rano, do 0 st.C w ciągu dnia.

Wiatr z kierunków zachodnich, silny. Zachmurzenie duże, widzialność bardzo dobra. Pokrywa śnieżna od 55 cm do 115 cm na Śnieżce, miejscami w zaspach do 2 m. Szlaki częściowo nieprzetarte, w wywianych miejscach lód - miejscami ślisko - napisano w komunikacie.

Zagrożenie lawinowe

Zagrożenie lawinowe występuje głównie w żlebach kotłów polodowcowych oraz na niektórych stromych stokach powyżej górnej granicy lasu. W tych miejscach zostały wcześniej odłożone przez wiatr zwiększone ilości śniegu tworzące swoiste pułapki.

Jak podano, wiatr zachodni wieje z prędkością do 10 m/sek. Temperatura powietrza w szczytowych partiach Karkonoszy -3/4 ⁰C . W ciągu dnia prognozowane niewielkie przejaśnienia bez opadów. Stopień zagrożenia lawinowego pierwszy pozostaje bez zmian.

Trudne warunki na szlakach

Warunki na szlakach turystycznych trudne, spadek temperatury zmrozi warstwy wierzchnie, twardo. Szlaki częściowo nieprzetarte, w miejscach wywianych ślisko !!! Zaleca się używania raczków - podano w ostrzeżeniu.

Zamkniętych jest kilkanaście szlaków w szczytowej części gór m.in. szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (od remontowanego schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego); szlak żółty przez Biały Jar, od schroniska Strzecha Akademicka do skrzyżowania ze szlakiem czarnym (Śląską Drogą); szlak niebieski Droga Jubileuszowa od Zakosów do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym ze Śnieżki, na Zakosach obowiązuje ruch w dwóch kierunkach; szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia - obejście zimowe szlaku prowadzi drogą od Domku Myśliwskiego do schroniska Strzecha Akademicka.