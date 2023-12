Nowy Rok w Polsce. Górskie kurorty oblegane

Sezonnarciarski zazwyczaj trwa od grudnia do marca. Od wielu lat w Polsce królują te same kurorty zimowe, takie jak np.: Zakopane, Karpacz, Wisła, Bukowina Tatrzańska czy Krynica Zdrój. Dysponują one wieloma obiektami hotelowymi o zróżnicowanych cenach, a także możliwością uprawiania różnych sportów zimowych. Choć ceny w Zakopanem i innych zimowych ośrodkach narciarskich są wyższe niż rok temu, zainteresowanych ofertą nie brakuje. Kurorty cieszą się na tyle dużą popularnością, że większość miejsc na tegorocznego sylwestra jest w nich już zajęta.

Dodatkowo jeśli chcielibyśmy teraz wybrać się do jednego z tych miejsc i spędzić tam Nowy Rok, to ofert noclegów zostało niewiele, a ich ceny są znacznie wyższe, niż gdybyśmy złożyli rezerwację z większym wyprzedzeniem. Okazuje się jednak, że niewiele dalej, bo tuż za południową granicą, u naszych sąsiadów, możemy skorzystać z korzystniejszej cenowo alternatywy.

Kurorty narciarskie w Czechach i Słowacji

Czechy i Słowacja to kierunki, które możemy wybrać na zimowe wyjazdy, zamiast naszych polskich kurortów.

Pec pod Snezkou (Czechy). W tym regionie śnieg utrzymuje się przez nawet 6 miesięcy w roku. Jedną z atrakcji jest słynna trasa Javor, która jest idealna dla miłośników nocnego szusowania po stoku. To również idealne miejsce dla osób, które preferują narciarstwo biegowe.

Cerna Hora - Janské Lázně (Czechy). Cerna Hora jest jednym z największych ośrodków narciarskich z ponad 50 km tras narciarskich.Janské Lázně czyli Jańskie Łaźnie, to z kolei nie tylko ośrodek sportów zimowych, ale również znane uzdrowisko.

Tatrzańska Łomnica (Słowacja). To najbardziej popularny, największy oraz położony najwyżej ośrodek narciarski w Tatrach Słowackich. Leży on zaledwie 30 km od granicy polsko-słowackiej. Kompleks ten podzielony jest na dwa tereny narciarskie: Jamyoraz SkalnatePleso. Sezon narciarski trwa w nim od listopada do maja. Długość wszystkich trzynastu tras narciarskich to około to 12,2 km.