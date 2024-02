Ferie zimowe a wyjazdy w górskie kurorty

Dwutygodniowe ferie zimowe rozpoczęły się w tym roku 15 stycznia 2024. W trakcie dwutygodniowego wypoczynku są obecnie uczniowie województw:lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Dla nich ferie kończą się 11 lutego. Natomiast od 12 do 25 lutego jako ostatni na tegoroczne ferie zimowe pójdą uczniowie z województw: małopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Choć ferie zimowe trwają znacznie krócej niż wakacje – bo tylko 2 tygodnie, a nie 2 miesiące – to mimo to coraz częściej czas ten jest okresem, w którym wielu Polaków wraz ze swoimi dziećmi wyjeżdża poza miejsce zamieszkania.

Mimo ferii w Bieszczadach brakuje turystów

Mimo że w Polsce tegoroczne ferie zimowe trwają w najlepsze, to jednak niektóre podkarpackie miejscowości turystyczne odnotowują znacznie mniejszy ruch w porównaniu chociażby do ubiegłego sezonu. Jak podaje portal TVP3 Rzeszów, właściciele hoteli i pensjonatów szacują, że frekwencja jest niższa o około 40 proc.

Wszystko wskazuje na to, że turyści z reguły wybierają wypoczynek w bliskiej lokalizacji wyciągów narciarskich. A ponieważ w sercuBieszczadWysokich - UstrzykachGórnych - nie ma takiej infrastruktury, to niestety mimo trwających obecnie ferii zimowych ponad 80 proc. miejsc noclegowych jest wolnych.

Ustrzyki Górne – serce Bieszczad Wysokich

UstrzykiGórne leżą w centrum BieszczadzkiegoParkuNarodowego. To idealna baza wypadowa do pieszych podróży po szlakach bieszczadzkich połonin. W Bieszczadach można skorzystać z takich atrakcji jak narty w wydaniu skiturowym, kuligi czy ogniska.

Niestety chętnych brak. Jak podaje wcześniej wspomniany portal, są takie dni, w których nie ma w ogóle turystów na szlaku na Tarnicę. Zaś na Przełęczy Bukowskiej czy pod Rawkami można co najwyżej spotkać pojedynczych narciarzy skiturowych. A szkoda, bo jest to lokalizacja, która pozwala odpocząć od miastowego zgiełku i podziwiać piękne bieszczadzkie krajobrazy. To także idealne miejsce dla rodzin z dziećmi.