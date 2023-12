Gdzie leży Dominikana?

Dominikana, nazywana oficjalnie RepublikąDominikańską, leży w Ameryce Środkowej. To drugie co do wielkości państwo karaibskie. Zajmuje około 2/3 powierzchni wyspy Haiti od strony wschodniej - pozostała 1/3 należy do państwa Haiti, z którym Dominikana graniczy od strony zachodniej. Na północy otaczają ją wody Oceanu Atlantyckiego, zaś na południu i wschodzie wody Morza Karaibskiego.

Historycznie Dominikana to pierwszy kraj nowego świata odkryty przez Krzysztofa Kolumba. To właśnie do jej brzegów dobił on w 1492 roku, a odkrycie to zostało nazwane odkryciem Ameryki.

Pogoda i klimat na Dominikanie. Kiedy warto tam jechać?

Na Dominikanie panuje klimat zwrotnikowy. Jest to klimat gorący, w którym występują 2 rodzaje pór roku: pora sucha oraz pora deszczowa. Różnią się nie tyle temperaturą co ilością opadów. Pora sucha trwa w okresie zimowym od listopada do kwietnia, natomiast pora deszczowa przypada na okres letni, który trwa od maja do października. Podczas pory suchej opadów jest zdecydowanie mniej i zazwyczaj trwają one od kilku do kilkunastu minut.

Dominikana to kraj bardzo słoneczny - dziennie słońce świeci tam przez 8-9 godzin. Średnie maksymalne temperatury powietrza w ciągu dnia wynoszą między 29 a 32 stopnie. Natomiast temperatura wody to zazwyczaj między 26 a 29 stopni Celsjusza.

Na Dominikanie słoneczna pogoda dopisuje przez cały rok. Ponieważ państwo to leży na półkuli północnej to w trakcie polskiej zimy jest tam pora sucha – zatem dla osób lubiących słońce i wysokie temperatury to idealny kierunek urlopowy.

Dominikana. Atrakcje dla turystów

Santo Domingo - stolica Dominikany to jednocześnie pierwsze miasto europejskie w Ameryce. To właśnie tam znajduje się kolonialna, zabytkowa strefa Santo Domingo (Zona Colonial), która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na jego terenie znajduje się ponad 300 zabytkowych budynków mających dużą wartość historyczną.

Park Narodowy Los Haitises. Park jest położony na północno-wschodnim wybrzeżu Dominikany. Występują w nim ciekawe formacje skalne oraz jaskinie i zapadliska. Na jego terenie – na wybrzeżu - występuje również las namorzynowy. W pozostałych częściach parku rośnie subtropikalny, wilgotny las. Żyje w nim wiele gatunków ptaków oraz ssaków. Niektóre z nich są charakterystycznymi dla Dominikany gatunkami endemicznymi - czyli takimi, które występują wyłącznie w tym rejonie.

Wydarzenia kulturalne. Dodatkową atrakcją dla turystów poza zwiedzaniem Dominikany są wydarzenia takie jak festiwale czy karnawały. Na Dominikanie są aż 2 karnawały - jeden organizowany jest w lutym, drugi zaś odbywa się 15 sierpnia. Dodatkowo podczas sezonu zimowego można również uczestniczyć w kulturalnych wydarzeniach, które odbywają się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów w Puerto Plata. Festiwal ten jest organizowany co roku w grudniu. Ponadto w lutym organizowane są zawody sportowe - Cabarete Alegra. Na przełomie 2 wakacyjnych miesięcy - lipca i sierpnia - odbywa się popularny festiwal taneczno-muzyczny o nazwie Santa Domingo Merengue. Muzyka merengue jest to tradycyjna muzyka wywodząca się z Dominikany.

Ile kosztuje pobyt na Dominikanie?

Jeżeli chcemy wybrać się na Dominikanę z biurem podróży, to ceny za 9 dni pobytu zaczynają się od ponad 6000 zł za osobę. Nie ma dużej różnicy w cenach, jeżeli chodzi o termin pobytu. Bowiem Dominikana jest krajem, w którym przez cały rok jest piękna pogoda, a tropikalny deszcz dla wielu turystów nie jest żadnym utrudnieniem.