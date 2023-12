Denkow nie poinformował o dacie przyłączenia się Bułgarii i Rumunii do Schengen. Wiadomo, że nie nastąpi to 1 stycznia 2024 r. Prawdopodobnie stanie się to w końcu marca, lecz wymagana jest zgoda komitetu stałych przedstawicieli państw-członków, a później rady ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE.

Z Austrią będą kontynuowane negocjacje o całkowitym przyłączeniu się Bułgarii i Rumunii do Schengen, o które Sofia i Bukareszt starają się od 12 lat; według Komisji Europejskiej od lat spełniają wszystkie wymagania.

Na początku grudnia Niderlandy, które przez długie lata przeciwstawiały się przyjęciu Bułgarii, wycofały sprzeciw.