Oczywiście odcienie tych kolorów mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Na świecie występują 4 kolory paszportów

ICAO, czyli Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, to światowy autorytet w dziedzinie lotnictwa. To oni ustalają standardy dotyczące formatu i wielkości paszportów, aby zapewnić spójność i bezpieczeństwo na lotniskach na całym świecie. Dzięki ich wytycznym wiemy, że nasze paszporty są zgodne z międzynarodowymi standardami.

Reklama

Co oznacza kolor czerwony?

Czerwony: Stosowany głównie przez państwa Unii Europejskiej, Rosję, Chiny oraz kilka państw Ameryki Południowej i też Polskę. Jest utożsamiany z władzą i autorytetem.

Zielony: Wykorzystywany przez państwa muzułmańskie i większość afrykańskich. Jest to również kolor proroka Mahometa. Są to paszporty o niższej mobilności. Ludzie podróżujący z tymi paszportami napotykają więcej ograniczeń w związku z większa ilością wiz i restrykcji.

Niebieski: Przyjęty jako odwrotność koloru czerwonego stosowanego w czasie zimnej wojny przez państwa Bloku Wschodniego. Kojarzy się z wolnością i stabilnością. Są to paszporty o dużej mobilności. Co to oznacza? Nie obowiązuje tak duża ilość wiz jak w przypadku innych paszportów.

Kolor czarny

Czarny: Stosowany głównie w Ameryce Północnej, Środkowej (zwłaszcza na Karaibach) oraz przez niektóre kraje na Pacyfiku. Jest utożsamiany wyszukaniem i władzą. Ale spotykają się z większą ilością restrykcji i obowiązuję ich więcej wiz.