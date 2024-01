Nowy park narodowy w Polsce

W ubiegły piątek Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska podczas porannego wywiadu dla portalu Gazeta.pl poinformował, że w planach jest otworzenie kolejnego parku narodowego w Polsce. Park ma powstać w 2024 roku.

W planie jest otworzenie co najmniej jednego, kolejnego parku narodowego po ponad 20 latach. Bowiem ostatni powstał w czerwcu 2001 roku. Był to ParkNarodowy"Ujście Warty".

Reklama

Temat powstania jednego lub kilku nowych parkównarodowych przeszedł już wstępne konsultacje. Na chwilę obecną wiceminister Dorożała nie zdradził szczegółów dotyczących lokalizacji. Wspomniał tylko, że część z rezerwatów przyrody ministerstwo jest w stanie stworzyć w dość krótkim czasie, gdyż są już one wytyczone i zbadane. A także, że są województwa takie jak np.: województwo warmińsko-mazurskie czy łódzkie, które na swoim obszarze nie mają obecnie żadnego parkunarodowego.

Reklama

Reklama

Ministerstwo ma na celu zwiększenie liczby parków narodowych w Polsce, a także poszerzenie granic tych, które już istnieją. Jednak aby parknarodowy mógł powstać, wymagana jest do tego zgoda samorządów. Tworząc nowy rezerwat przyrody, trzeba uwzględnić nie tylko aspekty przyrodnicze, ale również interesy lokalnej społeczności. Jak powiedział wiceminister, państwo chciałoby stworzyć taki model, który pozwoliłby na pokazanie innym samorządom, że opłaca się mieć park narodowy na terenie swojej gminy czy też powiatu.

Czym jest park narodowy i jakie rezerwaty przyrody mamy w Polsce?

Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe. Są to obszary, w których przyroda jest objęta ochroną prawną. Są one zachowane w stanie naturalnym lub też zbliżonym do naturalnego. Park narodowy zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z kwietnia 2004 roku to obszar posiadający szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową, naukową lub kulturową.

Pierwszym parkiem narodowym powstałym na świecie był Park Narodowy Yellowstone utworzony w 1872 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W ślad za tym poszły kolejne kraje. Obecnie w Polsce mamy następujące parki narodowe: