Uzdrowisko nad morzem. Dla kogo?

Wyjazd nad Morze Bałtyckie zazwyczaj kojarzy nam się z okresem wakacyjnym. Jednak pobyt nad Bałtykiem o każdej porze roku jest korzystny dla naszego zdrowia – o ile nie ma ku temu przeciwwskazań. Nadmorskie powietrze jest wilgotne i nasycone tlenem oraz cennymi pierwiastkami takimi jak jod, który wspomaga pracę tarczycy, czy też chlorek sodu i sole magnezu. Ponadto nawilża śluzówki nosa, ułatwia ich regenerację i pozwala usunąć zanieczyszczenia. Czystość nadmorskiego powietrza sprawia, że dolegliwości związane z układem oddechowym zostają złagodzone. Pobyt nad morzem jest wskazany dla osób z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, a także ze schorzeniami układu oddechowego, chorobami reumatycznymi, endokrynologicznymi, alergiami czy osteoporozą.

Świnoujście. Piękne plaże i wody lecznicze

Świnoujście to znane uzdrowisko położone nad MorzemBałtyckim. Leży ono na wyspie Uznam. Zlokalizowane jest w północno-zachodniej części Polski. Ma ostęp zarówno do Morza Bałtyckiego, jak i do Zalewu Szczecińskiego. Pod koniec XIX wieku w Świnoujściu zostały odkryte złoża borowiny oraz solanki leczniczej. Wówczas to zaczęto budować w nim pierwsze sanatoria. Uzdrowisko oferuje zabiegi z zakresu fizjoterapii, takie jak: fototerapia, hydroterapia, elektroterapia, kinezyterapia oraz balneoterapia.

Świnoujście specjalizuje się w leczeniu chorób kardiologicznych, chorób płuc, chorób skóry, a także wspomaga leczenie schorzeń reumatologicznych oraz otyłości. W uzdrowisku Świnoujście mamy do dyspozycji naturalnie występujące tam wody mineralne. To solanka mająca w składzie chlor, sód, jod, brom, a także żelazo.

Świnoujście słynie również z pięknych piaszczystych plaż, które schodzą łagodnie w morze, tworząc płytkie i obszerne kąpieliska. Do atrakcji Świnoujścia, które warto zobaczyć, zalicza się np.: latarnię morska, Stawa Młyny, Świnoujskie Promenady czy Park Zdrojowy.

Międzyzdroje. Woliński Park Narodowy i piaszczyste plaże

Międzyzdroje to miasto położone na wyspie Wolin. Choć oficjalnie nie ma ono statusu uzdrowiska - uznawane jest raczej za uzdrowisko regionalne - to mimo to posiada kilka ośrodkówsanatoryjnych. W Międzyzdrojach leczy się m.in.: choroby skórne, choroby układu oddechowego a także schorzenia ortopedyczne, reumatologiczne, neurologiczne czy kardiologiczne. Wspomaga się również leczenie otyłości.

W Międzyzdrojach są piękne, piaszczyste plaże. Dodatkową atrakcją jest bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, w którym znajduje się zagroda żubrów oraz woliera dla orłów bielików. Możemy podziwiać również piękne krajobrazy stworzone przez wzniesienia w paśmie wolińskim. Znaną atrakcją Międzyzdrojów jest również Promenada Gwiazd, na której swe dłonie odbiło około 200 znanych artystów. Poza tym w Międzyzdrojach jest spore molo wraz z przystanią morską, a także Park Zdrojowy położony nad klifowym brzegiem.

Dąbki. Uzdrowisko położone między Bałtykiem a jeziorem Bukowo

UzdrowiskoDąbki powstało na obszarze gminy Darłowo. Oficjalnie uzyskało miano uzdrowiska w 2007 roku - tym samym stając się jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk. Jest to uzdrowisko nadmorskie, które leży w środkowej części Pobrzeża Słowińskiego, w województwie zachodniopomorskim. Dąbki leżą między Morzem Bałtyckim a jeziorem Bukowo. Obecnie w Dąbkach znajduje się kilka ośrodków uzdrowiskowych wysokiej jakości z bazą hotelową, bazą zabiegową oraz SPA.

W Dąbkach wykorzystuje się zabiegi przyrodolecznicze na bazie borowiny ze złoża „Porzecze” oraz zabiegi z wykorzystaniem wód chlorkowo-sodowych. Walorem tego uzdrowiska jest bardzo czyste powietrze charakterystyczne dla nadmorskiego klimatu. Jest to powietrze przesycone jodem, chłodne, o dużej wilgotności. To wszystko sprawia, że profilem leczniczym uzdrowiskaDąbki jest m.in.: laryngologia i pulmonologia. W uzdrowisku tym leczy się także choroby dermatologiczne, reumatologiczne, choroby układu krążenia, narządu ruchu, a także cukrzycę i otyłość.

Do atrakcji Dąbków zalicza się Słowiński Park Narodowy oraz nadmorski Park Zdrojowy z licznymi ścieżkami zdrowia. To południowy obszar uzdrowiska. Wzdłuż nadmorskiej plaży biegnie promenada leśna, porośnięta sosnami, o długości 6 km. Plaża w Dąbkach jest piaszczysta i szeroka. Ponadto na południowym obszarze uzdrowiska znajduje się jezioro Bukowo, co również odpowiednio wpływa na panujący tu mikroklimat.