W tym roku majówka może przeciągnąć się do 5 dni. Jako że 1 i 3 maja, które są dniami wolnymi od pracy, wypadają w tym roku w środę i piątek, wystarczy wziąć 1 dzień urlopu, by cieszyć się przedłużonym weekendem. Niestety, pogoda szykuje nam "ujemne anomalie".

Pogoda na majówkę 2024. Nie cały weekend będzie słoneczny

Zdaniem ekspertów z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW na początku miesiąca wystąpi ujemna anomalia temperatury, co oznacza, że temperatury będą niższe od normy dla tego okresu z lat 1991-2020.

Średnia temperatura powietrza w okresie od 29 kwietnia do 5 maja zdaniem synoptyków wyniesie od 8 st. C w górach i nad morzem, poprzez 10-11 st.C w centrum i na zachodzie, do 12 st. C na południu. Meteorolodzy nie wykluczają nawet wystąpienia temperatur minimalnych poniżej 0 st. Celsjusza.

Z kolei eksperci serwisu Twoja Pogoda przewidują w majówkę nagły zwrot w pogodzie. Początkowo ma być ciepło i słonecznie, termometry mogą wskazywać nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. Nie cieszmy się jednak na zapas.

"Jednak niecały długi weekend będzie słoneczny. Najprawdopodobniej w jego trakcie przejdzie chłodny front, który przyniesie spadek temperatur, burze i deszcze. Będą to jednak zjawiska przelotne, po których wróci słońce" – poinformowali eksperci serwisu Twoja Pogoda.

Deszcz w normie tylko w dwóch regionach

Jednak w wielu miejscach opady przekroczą normy dla tego okresu. Według analiz pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej anomalia sumy opadu w skali kraju ma z kolei wynieść od 105 do 248 proc. w stosunku do norm wieloletnich.

W większości będą to przelotne deszcze, do jakich wiosną jesteśmy przyzwyczajeni. Mogą się pojawić silniejsze ulewy z porywistym wiatrem oraz burze z gradem.

W wyjątkowo korzystnej sytuacji znajdą się mieszkańcy i turyści, którzy wybiorą się na Pomorze Zachodnie oraz Mazowsze. W tych dwóch regionach tygodniowa suma opadów może się zbliżyć do wspomnianych norm z 30 lat, zauważa serwis Twoja Pogoda.

Na pocieszenie przypomnijmy, że prognozy długoterminowe zawsze są obarczone ryzykiem zmienności.

"Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych" - wyjaśniło na swojej stronie internetowej CMM IMGW.