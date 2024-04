Prezes zarządu Radosław Włoszek poinformował w mediach społecznościowych, że na podkrakowskim lotnisku w Balicach zainstalowanych zostanie 10 sztuk specjalnych, nowoczesnych skanerów CT, dzięki którym pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu płynów ani elektroniki.

"Zależy nam - idąc za przykładem innych lotnisk na świecie - na usprawnieniu kontroli i poprawieniu jakość obsługi naszych klientów! Z doświadczenia wiemy, że tomografy świetnie sprawdzają się podczas pracy z bagażem rejestrowanym" - napisał Włoszek.

Lotnisko Chopina w Warszawie również szykuje się do przetargu na zakup nowoczesnych skanerów CT. Nowe rozwiązanie sprawi, że nie będzie już konieczności wyciągania elektroniki i płynów.

W krajach Europy Zachodniej czy w USA skanery stają się powoli normą, do końca br. będą w nie wyposażone wszystkie brytyjskie lotniska.

To jednak nie koniec zmian związanych w lotniskami. 31 marca do strefy Schengen w transporcie lotniczym wchodzą dwa nowe kraje – Bułgaria i Rumunia. A to oznacza, że podróżując do tych państw nie będziemy się już kierować do kontroli paszportowej.