Co można zabrać do bagażu podręcznego, gdy lecimy samolotem? Przepisy są w zasadzie jasne, ale cały czas pojawiają się wątpliwości. Czy można np. zabrać jedzenie do samolotu i swoje sztućce? Okazuje się, że pewne potrawy można wziąć, a inne nie. Niezastosowanie się do tych zasad grozi karami. Jak uniknąć problemów na lotnisku?