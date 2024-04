"20 tysięcy biletów na 20 lat Polski w Unii Europejskiej" – to kampania, która rozpoczyna obchody 20-lecia obecności Polski w UE w obszarze infrastruktury.

Promocja na bilety

PKP Intercity oferuje promocyjne bilety kolejowe, dzięki którym podróż do Wiednia, Pragi, Berlina czy Budapesztu staje się tańsza o 20 proc.

Oferta jest ważna od 29 kwietnia do 26 maja. Bilety można zakupić w kasach biletowych, za pomocą aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej przewoźnika. Dostępnych jest 20 tysięcy tańszych biletów.

Oferta Super Promo International obejmuje 5 progów cenowych.

Minister infrastruktury o kampanii

Dzięki dwóm dekadom obecności w Unii Europejskiej, Polska należy do grona najszybciej rozwijających się państw na świecie. Dzisiaj chcemy uczcić ten jubileusz, oferując Polakom 20 tysięcy biletów kolejowych w bardzo atrakcyjnych cenach na podróż pociągiem do pobliskich państw unijnych: Austrii, Czech, Niemiec i Węgier. Zapraszamy do korzystania z kolei - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jakie ceny?

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji cena bazowa za bilet z Warszawy do Wiednia wynosi około 460 zł, ale w promocji można go kupić już za niewiele ponad 100 zł.

Z Krakowa do Pragi można pojechać koleją już za około 65 zł (normalnie 321 zł), podobnie do Budapesztu.