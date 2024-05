Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału SG poinformowała we wtorek, że sygnały o niebezpiecznych znaleziskach w bagażach podróżnych Straż Graniczna otrzymała od pracowników Służby Ochrony Lotniska w ramach prowadzonego nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa.

Niebezpieczne znaleziska w bagażach podróżnych

Najpierw w walizce 36-letniej Ukrainki lecącej do Londynu, zostały znalezione dwie sztuki amunicji ostrej kaliber 9 mm Makarov. Następnie w bagażu podręcznym 20-letniego obywatela USA lecącego do Tel Awiwu odkryto jeden ostry nabój kaliber 5,56 mm.

Odkryto amunicje

Kolejne dwa przypadki to trzy naboje o kalibrze 5,45 mm znalezione u 25-letniego obywatela Ukrainy lecącego do Pragi oraz jeden nabój kaliber 7,62 mm u Polaka chcącego wsiąść do samolotu do Bari we Włoszech.

Bezwzględny zakaz

Straż Graniczna przypomina, że podróżując samolotem nie możemy wnieść na pokład niebezpiecznych przedmiotów. Obowiązuje bezwzględny zakaz przewożona w kabinie pasażerskiej broni i amunicji. Chcąc legalnie przewieźć broń i amunicję przez granicę należy uzyskać stosowne pozwolenia.