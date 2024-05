Transport został zorganizowany przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się przewozem zwierząt.

Niecodzienny pasażer lotu

Berni przyleciał na pokładzie samolotu, w specjalnej części luku bagażowego przystosowanej do transportu zwierząt. Transporter, w którym przewożono zwierzę, został dokładnie zabezpieczony.

Reklama

Reklama

Z Warszawy, panda dotarła do Wrocławia. "Dzięki zdjęciom udostępnionym nam przez ZOO Wrocław, wiemy, że dotarł on zdrowy i w dobrej kondycji" - poinformowało lotnisko.

Dlaczego Berni przyleciał do Polski?

O tym, gdzie wyląduje Berni zadecydował koordynator gatunku. Wie, które ogrody posiadają samce, a które samice, w jakim są one wieku i jakich mają rodziców. To on decyduje, gdzie pojedzie który osobnik, tak aby skojarzyć optymalną parę, która ma szansę doczekać się zdrowego potomstwa.

"Ważna misja"

"Berni, nasz wyjątkowy pasażer, przyleciał do Polski akurat z Irlandii. Jego podróż była nie tylko wyjątkowym wydarzeniem dla nas, ale także ważnym krokiem w ochronie gatunku pandy małej. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej ważnej misji" - poinformowało Lotnisko Chopina.