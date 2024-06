Czysta, przezroczysta woda morska i złoty piasek. To marzenie każdego turysty. Organizacja European Best Destinations jak co roku przygotowała listę najpiękniejszych i najczystszych plaż, które warto odwiedzić w wakacje. W 2024 r. na czele listy jest plaża w zatoce Ghajn Tuffieha na Malcie.