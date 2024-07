Tężenie solankowe w Ciechocinku. Cennik po remoncie

Tężnie solankowe należą do spółki Uzdrowiska Ciechocinek której właścicielem jest samorząd woj. kujawsko-pomorskiego. W 2019 r. rozpoczął się remont tężni i obszaru okołotężniowego. Kompleks został ponownie w całości otwarty w maju 2023 r. Z informacji lokalnych mediów wynika, że bilet normalny pozwalający na spacer wokół tężni kosztował wówczas 9 zł. Za ulgowy trzeba było płacić 6 zł. W 2024 r. ceny poszły w górę.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Tężnie solankowe w Ciechocinku – ceny w sezonie 2024

Jak czytamy na stronie Uzdrowiska Ciechocinek SA, ceny obowiązujące w 2024 r. to:

bilet normalny – 12 zł/os.

bilet ulgowy – 9 zł/os.

bilet z Kartą Seniora - 10,80 zł/os.

bilet z Kartą Dużej Rodziny normalny – 10 zł/os.

bilet z Kartą Dużej Rodziny ulgowy – 8 zł/os.

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunom, kombatantom oraz kuracjuszom: Sanatorium Grażyna, Domu Zdrojowego, Szpitala Uzdrowiskowego Nr 1/Łazienek Uzdrowiskowych nr 1. W przypadku biletów z Kartą Seniora honorowane są karty: AS Aktywny Senior, Rudzka Karta Seniora, Czeladzki Senior 60+, Garwolińska Karta Seniora, Goślińska Karta Seniora, Wrocławska Karta Seniora, Wołowska Karta Seniora. Korzystający z ulg i posiadacze Karty Seniora powinni być przygotowani do okazania dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Kto jest zwolniony z opłat za bilet wejściowy na tężnie w Ciechocinku?

Z opłat za bilety wejściowa na obszar tężniowy w Ciechocinku zwolnione są :

dzieci do lat 4 -pod opieką osoby dorosłej;

kuracjusze (dzieci) Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dra Markiewicza - wejście wraz z opiekunem (1 osoba) pod warunkiem posiadania przez dziecko karty pobytowej; .

osoby przebywające na pobycie w obiektach Uzdrowiska Ciechocinek S.A. – za okazaniem karty pobytowej lub meldunkowej;

opiekun grupy dziecięcej – 1 opiekun na 10 podopiecznych, pod warunkiem zakupu biletu przez członków grupy dziecięcej.

W okresie letnim (1 kwietnia-30 września) wejście na obszar tężniowy możliwe jest w godz. 9-18. W sezonie zimowym (1 października-30 marca) kompleks dostępny jest od godz. 9 do 17. W przypadku złych warunków atmosferycznych, opłata za wstęp na obszar tężniowy nie jest pobierana.

Specyfika tężni w Ciechocinku

Jak informuje Uzdrowisko Ciechocinek, tamtejsze tężnie to największe w Europie drewniane konstrukcje służące do zwiększania stężenia soli w solance. Zostały zaprojektowane w XIX wieku przez inżyniera Jakuba Graffa, profesora Akademii Górniczej w Kielcach. "Stanowią jeden z elementów ciągu technologicznego służącego do produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Trzy tężnie o łącznej długości 1742,3 m i wysokości niemalże 16 m to również naturalne inhalatorium z bogatym w jod mikroklimatem" – czytamy na stronie spółki.