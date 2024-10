Ras El Hekma - nowy luksusowy kurort w Egipcie

Ras El Hekma to obecnie niewielka miejscowość w Egipcie położona na wybrzeżu Morza Śródziemnego mniej więcej w połowie drogi z Aleksandrii do Libii. Aktualnie uchodzi za spokojne miejsce, lecz już za kilka lat zmieni się nie do poznania. Miasto, które powstanie w tym miejscu do 2030 roku, ma być kwintesencją luksusu.

Projekt to efekt współpracy egipskiego rządu ze spółką inwestycyjną (ADQ, wykonawcą będzie Modon Holding) pochodzącą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Inwestycja opiewa na kwotę 35 miliardów dolarów. Większość udziałów przypada przedsiębiorstwu z Abu Zabi, lecz 35 procent pozostanie w rękach Egipcjan. Megakurort będzie budowany etapami. Prace rozpoczęły się 4 października.

Co będzie w kurorcie Ras El Hekma?

Miasto Ras El Hekma ma być ogromną luksusową metropolią, której wielkość szacowana jest na dwukrotność Barcelony - 170 kilometrów kwadratowych. Jednym z najważniejszych punktów inwestycji ma być międzynarodowe lotnisko, które ma przywozić turystów z Europy i Bliskiego Wschodu. Na terenie miasta ma funkcjonować nowoczesna kolei dużych prędkość, dzięki której zarówno wczasowicze, jak i mieszkańcy będą mogli szybko i sprawnie się przemieszczać. Oprócz tego zaplanowano liczne obiekty hotelowe, wypoczynkowe i handlowe, które mają zaspokoić najbardziej wyrafinowane gusta. Nie zabraknie też pól golfowych oraz mariny.

Ras El Hekma ma być nie tylko atrakcją dla turystów, ale również nowym - inteligentnym i zrównoważonym - miastem na mapie Egiptu. Szacuje się, że zamieszkają tam 2 miliony ludzi. Inwestycja ma ożywić egipską gospodarkę i przynieść 25 miliardów dolarów rocznie.