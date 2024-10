Rozkład zimowy

Zimowy rozkład Ryanaira z Wrocławia obejmuje 33 trasy, w tym jedną nowość – połączenie z Marsylią. Fani zimowych city-breaków zyskają więcej opcji lotów do popularnych, słonecznych destynacji, takich jak Alicante i Malta. Łącznie z bazowanych będzie 5 samolotów, a zapowiedziano również dodanie szóstego samolotu na sezon Lato 2025.

Co się zmieni?

Rozwój bazy we Wrocławiu to element szerszych inwestycji Ryanaira w Polsce. Na zimę 2024 wrocławska baza zyska piąty samolot, co stanowi inwestycję o wartości 500 milionów dolarów. Latem 2025 dołączy szósty samolot, co podniesie wartość inwestycji do 600 milionów dolarów. To oznacza wzrost liczby pasażerów o 22 proc.

Promocje na bilety lotnicze

Ryanair uruchomił trzydniową wyprzedaż biletów. Loty w promocyjnych cenach zaczynają się od 79 zł, a oferta dostępna jest wyłącznie na stronie Ryanair.com. To okazja dla podróżnych, którzy chcą skorzystać z nowych połączeń i niższych cen na zimowe podróże.

Wrocław – rozwój lotniska i przyszłe plany

Karol Przywara, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław, podkreśla, że dodatkowy samolot stacjonujący na lotnisku to świetna wiadomość dla pasażerów. Wrocławskie loty cieszą się ogromnym zainteresowaniem – w sezonie letnim średnie wypełnienie samolotów wyniosło ponad 90 proc.. Lotnisko Wrocław będzie drugą największą bazą Ryanaira w Polsce pod względem liczby samolotów.