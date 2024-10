Ryanair przedstawił najciekawsze kierunki na listopadowy city-break z Polski.

Triest z Krakowa

Włochy okazały się w tym roku wyjątkowo popularne, bo tegoroczny wakacyjny wypoczynek w tym regionie według danych Ryanair zdecydowało się spędzić aż 39 proc. pasażerów. Warto rozważyć podróż do tego kraju także w ramach jesiennych city-breaków. Jedną z włoskich propozycji na krótką listopadową podróż jest Triest. To zabytkowe miasto z mnóstwem restauracji oferujących pyszną lokalną kuchnię. Triest to dobry kierunek dla tych, którzy chcą na kilka dni zatopić się we włoskiej rzeczywistości - wypić kawę, zjeść coś smacznego i pozwiedzać miasto. Loty do Triestu z Krakowa odbywają się dwa razy w tygodniu.

Saloniki z Poznania i Malaga z Łodzi

Grecja w trakcie sezonu wakacyjnego może być niezwykle zatłoczona, dlatego listopadowy city-break to okazja na poznanie tego wyjątkowego kraju w spokojniejszej atmosferze. Temperatury w listopadzie wynoszą średnio ok. 14 - 16°C w dzień co pozwala na zwiedzanie i poznawanie antycznej architektury w przyjemnej temperaturze. Idealnym miejscem na grecki city-break są Saloniki, dokąd można wygodnie dostać się z Poznania – loty Poznań-Saloniki odbywają się dwa razy w tygodniu.

Kolejnym wartym uwagi kierunkiem jest hiszpańska Malaga. Jednym z jej atutów jest słoneczna pogoda, utrzymująca się tutaj przez 300 dni w roku. Miasto jest pełne kolorów i atrakcyjnych zabytków, wśród których warto wymienić fortecę Alcazaba czy zamek Gibralfaro. Fani nadmorskich klimatów powinni skierować swoje kroki na promenadę Muele Uno i port uroczymi statkami, sklepikami czy kawiarniami. Ciekawym miejscem w Maladze jest również punkt widokowy Mirador del Gibralfar, z którego rozciąga się piękna panorama miasta. Do pięknej Malagi można wygodnie polecieć m.in. z Łodzi, skąd loty Ryanair odbywają się dwa razy w tygodniu.

Malta z Wrocławia

Malta to jedna z wysp, które oferuje mnóstwo atrakcji niemal o każdej porze roku. Na wyspie jest mnóstwo zabytków i turystycznych atrakcji. Jedną z nich jest Mdina, dawna stolica kraju usłana średniowiecznymi

budynkami. Nie można zapomnieć o popularnej Błękitnej Grocie, którą warto odwiedzić także zimą. Na listopadowy city-break możemy dolecieć na Maltę z lotniska we Wrocławiu, skąd loty odbywają się 4 razy w tygodniu

Reggio di Calabria z Katowic

Jeśli mowa o przyjemnym zimowym wypoczynku, trudno nie wymienić Reggio di Calabrii. W Kalabrii możemy odwiedzić rezerwaty przyrody oraz piękne parki narodowe. Dodatkowo z dwóch stron Kalabrię otaczają przyjemne wybrzeża Morza Jońskiego i Tyreńskiego, co czyni ją świetnym kierunkiem na zimowy city-break. Od sezonu zimowego 2024/2025 są bezpośrednie loty do Reggio Calabria z Pyrzowic dwa razy w tygodniu.