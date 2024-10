Polacy kupują mieszkania w Hiszpanii

Możliwość pracy zdalnej, chęć dywersyfikacji kapitału, a także ucieczki przed niesprzyjającą polską aurą w chłodniejszych miesiącach roku - to główne powody, dla których Polacy decydują się na zakup nieruchomości w Hiszpanii. Dla jednych jest to druga nieruchomość, z której częściowo korzystają sami, a częściowo - wynajmują. Inni z kolei decydują się na sprzedaż lokum w Polsce, by zacząć nowe życie nad Morzem Śródziemnym.

Powstaje coraz więcej firm, które pomagają Polakom w zakupie wymarzonej nieruchomości. Według ekspertów zainteresowanie wciąż rośnie. - W 2023 r. nasi rodacy ustanowili nowy rekord — stali się właścicielami 3118 domów i mieszkań w Hiszpanii- powiedziała w rozmowie z Onetem Sylwia Wichniewicz, zawodowo zajmująca się nieruchomościami w Hiszpanii.

Reklama

Czy nieruchomości w Hiszpanii to dobra inwestycja?

Reklama

Wielu Polaków zastanawia się, czy zakup nieruchomości w Hiszpanii to dobry pomysł. Idea wydaje się kusząca z wielu powodów. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji należy wciąć pod uwagę kilka praktycznych aspektów, by uchronić się przed możliwymi przykrymi konsekwencjami.

Podejrzenia przede wszystkim powinna wzbudzić przesadnie niska cena nieruchomości. Eksperci przestrzegają, by - podobnie jak w przypadku zakupu mieszkania lub domu w Polsce - zwrócić uwagę, kto jest jego właścicielem oraz czy lokum nie jest obciążone hipoteką. Dodatkowo mieć świadomość hiszpańskiego prawa tzw. ocupas, czyli dzikich lokatorów, którzy mogą zasiedlić naszą nieruchomość podczas naszej nieobecności. Niska cena może świadczyć właśnie o tym, że nabywamy mieszkania z niechcianymi lokatorami.

Niskie ceny mieszkań w atrakcyjnych obszarach ukrywają niekiedy pułapki, takie jak np. dzicy lokatorzy, a później problem ten przechodzi wraz z nieruchomością na nowego właściciela- ostrzegała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Monika Marczewska, polska prawniczka mieszkająca w Hiszpanii.

Zgodnie z miejscowym prawem dzicy lokatorzy mogą zostać eksmitowani z nieruchomości w ciągu 48 godzin. Później bywa to problematyczne. Eksperci radzą, by pozostawiając nieruchomość pustą na dłuższy czas, zadbać, by był w niej zainstalowany system alarmowy. Może to ustrzec nas przed ewentualnymi problemami w przyszłości.