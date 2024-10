15 grudnia 2024 roku PKP Intercity wprowadza nowy rozkład jazdy, obejmujący aż 505 połączeń, co stanowi wzrost o 51 w porównaniu do poprzedniego roku.

Pendolino w nowych miastach. Jakich?

Od połowy grudnia oferta połączeń krajowych zostanie wzbogacona o nową trasę pociągów Pendolino, łączącą Szczecin z Warszawą przez Poznań. Poranny pociąg ze Szczecina, odjeżdżający przed godziną 8:00, pokona tę trasę w zaledwie 4 godziny i 18 minut.

Wprowadzenie wieczornego połączenia EIP do Szczecina znacznie ułatwi podróżowanie między stolicą a północno-zachodnią częścią kraju. Pociąg będzie zatrzymywał się dodatkowo w Stargardzie i Krzyżu, zapewniając wygodne połączenia z innymi miejscowościami. Szczegółowy cennik jest obecnie w przygotowaniu.

Nowe trasy międzynarodowe

Rozkład jazdy wzbogaci się o cztery nowe połączenia międzynarodowe do Czech. Pociągi IC Baltic Express, kursujące między Polską a Czechami, będą obsługiwać nie tylko duże miasta, takie jak Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań czy Wrocław, ale również mniejsze ośrodki, w tym Tczew, Inowrocław, Gniezno, Leszno i Kłodzko. Dodatkowo, pociągi po raz pierwszy zatrzymają się na stacjach: Bystrzyca Kłodzka oraz Międzylesie. Na trasie do Pragi przewidziano również postój w Pardubicach, co zwiększy dostępność połączeń dla pasażerów z tego regionu.

Pociągi będą kursowały w porannych, popołudniowych i nocnych godzinach, zapewniając pasażerom szeroki wybór dogodnych połączeń. Oferta połączeń międzynarodowych zostanie poszerzona o nową linię kolejową – pociąg IC Galicja, kursujący na trasie Przemyśl – Kraków – Berlin. Będzie to już trzecia para pociągów na tej trasie, co umożliwi zwiększenie częstotliwości połączeń do co najmniej jednego kursu co 4 godziny z takich miast jak Kraków, Katowice czy Wrocław.

Szybsze czasy przejazdów pociągów

Wraz z nadejściem grudnia, PKP Intercity wprowadza nowe rozkłady jazdy, które umożliwią podróżnym dotarcie do wybranych miejsc w znacznie krótszym czasie. Pociągi ze stolicy do Szczecina będą pokonywać trasę w zaledwie 4 godziny i 18 minut, do Białegostoku w 1 godzinę i 30 minut, a do Łodzi Fabrycznej w zaledwie 1 godzinę i 7 minut.

Czas podróży na trasach południowych ulegnie znaczącemu skróceniu. Przykładowo, podróż z Krakowa do Zakopanego zajmie zaledwie nieco ponad 2 godziny. Czas podróży z Krakowa do Zamościa ulegnie skróceniu o ponad 60 minut, dzięki czemu podróż zajmie zaledwie nieco mniej niż 4 godziny (wcześniej 5 godzin i 9 minut).

Czas podróży ze Szczecina zarówno do Warszawy, jak i do Poznania (1 godzina 50 minut) ulegnie skróceniu. Również mieszkańcy Wrocławia skorzystają z przyspieszenia połączeń PKP Intercity do Gdańska, skracając czas podróży o 20 minut do 4 godzin i 17 minut.

