Hiszpania najchętniej odwiedzanym krajem

W 2040 roku Hiszpanię odwiedzi 115 mln turystów - przewiduje firma Braintrust. Dane upubliczniono za pośrednictwem serwisu majorcadailybulletin.com. Tym samym Hiszpania zdeklasuje Francję, którą w 2023 roku odwiedziło 100 mln turystów. Francja od lat prowadzi w rankingach na najpopularniejszą destynację turystyczną, przygotowywanych przez Światową Organizację Turystyki. Hiszpania zwykle zajmuje w nich drugie miejsce. W minionym roku odwiedziło ją 85,2 mln przyjezdnych. Ta liczba ma sukcesywnie rosnąć, by w 2040 roku sięgnąć 115 mln.

Czym przyciąga Hiszpania?

Reklama

Hiszpania przyciąga turystów nie tylko ciepłym klimatem, malowniczymi krajobrazami i pysznym jedzeniem, to także miejsce położenia wielu zabytków, które przyciągają uwagę turystów. Najchętniej odwiedzanymi regionami Hiszpanii są: Katalonia, Walencja, Andaluzja, Madryt, Baleary i Wyspy Kanaryjskie. To właśnie te miejsca wybiera 90 proc. turystów podróżujących do Hiszpanii. Według przewidywań firmy Braintrust już wkrótce ustąpią one miejsca mniej popularnym hiszpańskim lokalizacjom, jak np. Galicja, Asturia czy Kraj Basków.

Turystyka stanowi obecnie ponad 10 proc. PKB Hiszpanii. W przyszłości ma to być aż 15 proc. Przypomnijmy, że Hiszpania już teraz mierzy się z wyzwaniami, które stawia przed krajem masowa turystyka. Lokalni mieszkańcy np. Barcelony czy Wysp Kanaryjskich regularnie organizują protesty, by wymusić na władzach wprowadzenie limitów dla turystów. Hiszpanie obwiniają masową turystykę za wysokie ceny nieruchomości oraz produktów, a także nadmierną eksploatację środowiska naturalnego.