Błyskawiczna promocja w ulubionym parku rozrywki! Od 28 października do 8 listopada mogliśmy skorzystać z wyjątkowej oferty: kupując bilety roczne, czwarty otrzymywaliśmy gratis. To idealna okazja, by zaoszczędzić i cieszyć się nielimitowaną zabawą przez cały rok.

Energylandia

Energylandia to prawdziwy raj dla miłośników adrenaliny i rodzinnych rozrywek. Położony w Zatorze, ten ogromny park rozrywki oferuje setki atrakcji, które zadowolą zarówno najmłodszych, jak i dorosłych.

Promocja w Energylandii

Szczegółowy opis promocji na bilety roczne, w ramach której przy zakupie czterech biletów jeden otrzymujemy gratis, dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Energylandii. Żółty baner z hasłem "Bilety roczne 3+1 gratis" umieszczony w zakładce "Wydarzenia" pokieruje nas do wszystkich niezbędnych informacji.

Bilet roczny w Energylandii

Bilet roczny to jak przepustka do nieograniczonej zabawy w Energylandii przez cały rok. Po zakupie mamy 365 dni na korzystanie ze wszystkich atrakcji parku. To idealna opcja dla osób, które planują odwiedzić Energylandię przynajmniej cztery razy w ciągu roku. Dzięki temu jednorazowa wizyta wychodzi znacznie taniej. Z biletem rocznym możemy przychodzić do parku w każdy dzień jego otwarcia, nawet codziennie. Kupony promocyjne są ważne do 26 października 2025 roku, a w ramach jednej promocji można zakupić maksymalnie 10 biletów.

Szczegóły promocji w Energylandii. Ile kosztują bilety do parku rozrywki?

Park rozrywki Energylandia informuje, że po dodaniu do koszyka czterech biletów promocyjnych, automatycznie zostanie naliczona specjalna oferta. Cena biletu całorocznego wynosi 799 złotych dla osób pełnopłatnych, natomiast dla uprawnionych do zniżki (np. dzieci, seniorów) – 649 złotych. Nabyte bilety otrzymujemy w formie elektronicznego kuponu. Aby skorzystać z zakupu, należy wymienić kupon na zbliżeniową kartę z własnym zdjęciem w kasie indywidualnej parku do 26 października 2025 roku.

Chcąc skorzystać z atrakcji w Energylandii po niższej cenie, nie musimy długo czekać. Bilet uprawniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, w tym specjalnych stref zimowych, jest dostępny już teraz. Już 30 listopada rusza Winter Kingdom, czyli zimowa kraina pełna atrakcji, która będzie otwarta aż do 2 lutego 2025 roku.

