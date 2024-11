Piotr Trawka, dyrektor ds. rozwoju siatki połączeń w Wizz Air poinformował, że nowe połączenia z Kraków Airport zostaną uruchomione od połowy czerwca 2025 roku. Według niego przewoźnik, po trudnym bieżącym roku, w którym zmagał się z uziemieniem samolotów z powodu zastosowania przez producenta wadliwych podzespołów w silnikach, w przyszłym planuje osiągnięcie dwucyfrowych wzrostów w liczbie przewiezionych pasażerów.

W tym roku największym wyzwaniem okazały się dla nas silniki oraz potrzeba ich przeglądów technicznych. Z tego powodu na początku roku byliśmy zmuszeni uziemić około 40 samolotów. Ta sytuacja pokrzyżowała nam plany, ponieważ 40 maszyn to flota średniej wielkości linii lotniczej w regionie – skala, która znacząco wpłynęła na nasz rozwój na wszystkich lotniskach - wyjaśnił Trawka.

Więcej tanich lotów z trzech polskich miast

Jak informuje Rynek Lotniczy Wizz Air długo zwlekał z założeniem bazy w stolicy Małopolski. Problemem była bliskość Katowic, które dla węgierskich linii lotniczych są jednym z najważniejszych lotnisk w Krakowie. W ciągu najbliższych trzech lat otrzymamy 100 nowych samolotów, a znacząca część tej dostawy jest przewidziana dla Polski (...). Polska to dla nas niezwykle ważny rynek, na którym rozwijamy się intensywnie– zaznaczył dyrektor.

Według niego w pięciu bazach w naszym kraju w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu przewoźnik posiada obecnie 30 samolotów, a w przyszłym roku ich liczba wzrośnie do 33, po dostarczeniu nowych maszyn do Warszawy, Krakowa i Katowic.

Oprócz nowych tras przewoźnik zwiększy też od czerwca liczbę lotów na 7 trasach z Polski. Będą to połączenia do Londynu Gatwick (z 7 do 10 lotów tygodniowo), Mediolanu Malpensy (z 7 do 9), Tel Awiwu (z 4 do 5), Bolonii (z 3 do 4), Bukaresztu (z 3 do 4), Walencji (z 3 do 4) i Larnaki (z 2 do 4).

