Ryanair sukcesywnie inwestuje w rynek w Polsce. Irlandzka firma ma w planie zakup nowych samolotów oraz uruchamianie nowych połączeń. Choć przewoźnik jeszcze tego nie obwieścił oficjalnie, to w jego systemie rezerwacji pojawiły się kolejne połączenia.

Nowe loty Ryainara do Hiszpanii

Nową trasę zyskają ci, którzy chcą lecieć z Bydgoszczy do Hiszpanii. Trasa Bydgoszcz - Alicante zostanie uruchomiona 31 marca 2025 roku. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki oraz w czwartki). Jest to pierwsze wakacyjne połączenie z Bydgoszczy, która dotychczas obsługiwała głównie trasy emigracyjne do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Nowe połączenie Lublin - Barcelona-Girona także wystartuje 31 marca. Loty będą odbywać się w poniedziałki i w piątki. Samoloty na trasie Katowice - Bruksela Charleroi zaczną latać od1 kwietnia. Loty będą realizowane we wtorki i w soboty. Pierwszy lot Ryainair Rzeszów - Malta zaplanowany jestna 2 kwietnia. Samoloty będą wozić pasażerów na tym kierunku w środy oraz w soboty. Na razie jeszcze nie można kupić biletów na nowe połączenia. Znane są tylko dni i godziny wylotów.

Nowe loty Ryainara z Krakowa do Włoch

Ryainar intensywnie rozwija połączenia z Krakowa. Michał Kaczmarzyk, dyrektor generalny Ryanair w Polsce powiedział w wywiadzie dla KRKnews.pl, że to będzie dla firmy rekordowa zima z Krakowa pod względem liczby połączeń. Będziemy stale oferować 62 trasy z tego miasta. Wprowadziliśmy dwie nowe trasy – Mediolan Malpensa i Triest. Zwiększamy również oferowanie na popularnych kierunkach, takich jak Malta, Madryt czy Wyspy Kanaryjskie, w tym Teneryfa i Fuerteventura. Oczekujemy bardzo udanego sezonu, a sprzedaż biletów już ruszyła – poinformował.

