Nowy trend w podróżowaniu. Amatorzy zwiedzania świata wymyślili nowy sposób, by w krótkim czasie zobaczyć, jak najwięcej miejsc. Ekstremalne jednodniowe wycieczki robią furorę w mediach społecznościowych. Trend polega na tym, by w ciągu doby odwiedzić nowe miejsce i wrócić do domu.