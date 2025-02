Koty muszą być przewożone w odpowiednim transporterze lub miękkiej torbie zgodnej z regulacjami IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych). Warto wybrać model zapewniający odpowiednią wentylację i bezpieczeństwo.

Aby ograniczyć stres zwierzęcia, dobrze jest przyzwyczaić kota do transportera kilka dni przed wylotem. Jak to zrobić? Można zostawić transporter otwarty w domu i włożyć do niego ulubiony kocyk lub zabawkę kota.

Reklama

Gdzie podróżuje kot? Kabina czy luk bagażowy?

Małe zwierzęta mogą podróżować w kabinie. Transporter umieszcza się pod fotelem pasażera.

Większe zwierzęta przewożone są w luku bagażowym. W takim przypadku warto upewnić się, że przewoźnik zapewnia odpowiednie warunki transportu.

Po przylocie na Lotnisko Chopina, większe zwierzęta odbiera się w Hali Odbioru Bagażu, obok taśmociągu ponadwymiarowego 1A.

Odprawa i czas na lotnisku

Odprawa pasażeraze zwierzęciem może trwać dłużej niż standardowa. Dlatego warto przybyć na lotnisko wcześniej, by uniknąć stresu i nerwowego pośpiechu.

Na poziomie przylotów znajduje się także "psia toaleta", która może być przydatna dla podróżujących ze zwierzętami.

Czy wiesz, że...?