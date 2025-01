Najgorszy rodzaj walizek. Najczęściej giną na lotniskach

Obawa o zgubienie bagażu na lotnisku towarzyszy wielu osobom. Pośpiech, tłok i zamieszanie sprzyjają roztargnieniu i pomyłkom. Niestety coraz częściej zdarza się, że bagaże giną, są opóźnione lub niszczone na lotniskach - podaje brytyjski tytuł "Express". Opóźnieniom i zniszczeniom nie jesteśmy w stanie zaradzić, jednak możemy spróbować zapobiec zgubieniu bagażu. Jak to zrobić? Wybrać kolor walizki, który będzie się wyróżniał.

Jak wynika z badań firmy Eminent walizki w kolorze czarnym są o 40 proc. bardziej narażone na zaginięcie lub zgubienie na lotniskach. Powód? Czarne walizki są najbardziej popularne, więc łatwo o pomyłkę np. przy odbieraniu bagażu. Odbierając walizkę należy sprawdzić, czy na etykiecie widnieje nasze nazwisko. Jednak nie każdy podróżny, szczególnie będąc w pośpiechu, to robi. Większość po prostu chwyta walizkę i odchodzi. To błąd, którego efektem może być wzięcie bagażu innej osoby i pozostawienie naszego na lotnisku.

Jaki kolor walizki najlepiej wybrać? Byle nie czarny

Z uwagi na łatwość pomyłki, eksperci odradzają kupowanie czarnych walizek. Owszem są one eleganckie i ponadczasowe, jednak ich powszechność powoduje, że mogą być problematyczne. Najlepiej wybierać walizki w innych kolorach, a jeśli już zdecydujemy się na czerń - warto oznaczyć nasz bagaż np. naklejkami czy zawieszkami, aby był on charakterystyczny i łatwy do odróżnienia od innych. Specjaliści odradzają również używanie walizek luksusowych marek. Taki bagaż sugeruje cenną zawartość, przez co jest bardziej narażony na kradzież.