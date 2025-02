Niższe ceny i brak tłumów - idealne warunki na urlop

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a marzec staje się coraz bardziej popularnym miesiącem na urlop. Polacy coraz chętniej rezygnują z obleganych terminów, takich jak długi weekend majowy czy wakacje, na rzecz wypoczynku w marcu. W tym okresie ceny są niższe, a turystyka nie jest obciążona masowym napływem turystów. Eksperci z portalu rezerwacyjnego Travelist.pl wskazują, że marzec to idealny moment na relaks – zarówno pod względem cen, jak i dostępności noclegów.

Marzec – miesiąc pełen okazji

Po intensywnej zimie, która nie każdemu daje wytchnienie, marzec staje się dla wielu Polaków czasem na wypoczynek. Warto dodać, że ceny noclegów w tym miesiącu są jednymi z najniższych w całym roku. W 2025 roku średni koszt noclegu w dwuosobowym pokoju w hotelu o standardzie 4 lub 5 gwiazdek wynosi 455 zł, co stanowi tylko nieznaczny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego (449 zł). Co istotne, urlop w marcu jest średnio o 26 proc. tańszy niż w lutym, o 19 proc. niższy niż w styczniu i o 6 proc. tańszy niż w listopadzie.

Gdzie na urlop w marcu?

Bez zaskoczeń – Polacy w marcu najchętniej wybierają nadmorskie i górskie kierunki. Ponad 52 proc. rezerwujących decyduje się na wypoczynek nad Bałtykiem. Ceny noclegów nad morzem wynoszą średnio 403 zł, co jest aż o 25 proc. tańsze niż w lutym. Natomiast 29 proc. wybiera góry, gdzie ceny noclegów spadają o 31 proc., osiągając średnią kwotę 522 zł.

Najpopularniejsze miejsca w marcu

Jeśli chodzi o miasta, w których turyści spędzają marcowy urlop, na czoło wysuwa się Kołobrzeg, który wybiera 16 proc. osób rezerwujących. W pierwszej piątce znalazły się także Szklarska Poręba (10 proc.), Gdańsk (8 proc.), Mielno (7 proc.) oraz Karpacz i Ustka, które dzielą piątą lokatę z wynikiem 5 proc..