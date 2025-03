Ryanair Prime. Na czym polega i co można zyskać?

Linia lotnicza Ryanair 24 marca uruchomiła program lojalnościowy Ryanair Prime. To roczna subskrypcja, która kosztuje 79 euro (około 339 zł). Umożliwia ona dostęp do ekskluzywnych promocji na loty (do 12 rezerwacji rocznie), darmowy wybór miejsc oraz ubezpieczenie podróży.

Jak zapewnia linia lotnicza klienci, którzy podróżują 12 razy w ciągu roku, mogą oszczędzić do 420 euro (około 1750 zł). To dobra propozycja dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego. Program ma być odpowiedzią na potrzeby podróżnych - zarówno stałych klientów firmy, a także przyciągnąć nowych.

Program Ryanair Prime. Jak skorzystać?

Program lojalnościowy Ryanair Prime jest limitowany. Z subskrypcji będzie mogło skorzystać 250 tys. osób. Zapisy działają na zasadzie pierwszeństwa. Aby skorzystać z Ryanair Prime należy zapisać się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Ryanair.