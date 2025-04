Gdzie powstanie „Biały lotos 4”?

Serial "Biały lotos" przedstawia perypetie bogatych amerykanów, którzy spędzają wakacje w rajskich kurortach. Akcja pierwszego sezonu rozgrywała się na Hawajach, drugiego - na Sycylii, trzeciego - w Tajlandii, a dokładnie na wyspie Ko Samui. Lokalizacja za każdym razem pełni ważną rolę w fabule serialu - stanowi nie tylko malownicze tło, ale często jest doskonałym kontrastem dla problemów i dramatów, z którymi zmagają się turyści. Nie brakuje również licznych nawiązań kulturowych, które nierzadko odgrywają ważną rolę w budowaniu akcji.

Na razie nie wiadomo, gdzie powstanie "Biały lotos 4". Kierując się kluczem z poprzednich sezonów, można zakładać, że będzie to kolejny rajski kurort. Do tej pory każdy z poprzednich sezonów nagrywano na wyspie: Maui (Hawaje), Sycylia (Włochy), Ko Samui (Tajlandia). Za każdym razem serial nagrywano w hotelach sieci Four Seasons. Niewykluczone, że podobnie będzie również w przypadku kolejnego sezonu.

Wiele wskazuje na to, że "Biały lotos 4" powstanie w Europie. Najmocniejszą przesłanką jest wypowiedź wiceprezes HBO, Francesci Orsi. - Nie mogę zdradzić, gdzie będziemy kręcić, ale są szanse, że gdzieś w Europie - powiedziała. Biorąc pod uwagę lokalizacji hoteli Four Seasons, potencjalne lokalizacje czwartego sezonu serialu to:

Ateny (Grecja)

Baku (Azerbejdżan)

Budapeszt (Węgry)

Genewa (Szwajcaria)

Londyn (Wielka Brytania)

Lazurowe Wybrzeże lub Paryż (Francja)

Lizbona (Portugalia)

Majorka (Hiszpania)

Praga (Czechy)

Największe szanse wydaje się mieć Riwiera Francuska, która jest chętnie wybierana na miejsce wypoczynku zamożnych turystów. Biorąc po uwagę lokalizacje spoza Europy, wskazuje się Egipt. Pięciogwiazdkowe hotele sieci Four Seasons znajdują się m.in. w Kairze i w Szarm-el Szejk. Na liście lokalizacji spoza Europy pojawia się również Meksyk, który jest bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnym wśród Amerykanów.

Choć wiele osób życzyłoby sobie, żeby dla odmiany zobaczyć bohaterów w zimowej scenerii, taki scenariusz należy odrzucić. Mike White, twórca serialu, jest znany z tego, że nie lubi zimna, więc wykluczone, by zgodził się na realizację kolejnego sezonu "Białego lotosu", np. w kurorcie narciarskim. Jednocześnie w jednym z wywiadów White powiedział: W czwartym sezonie chciałbym trochę odejść od rozbijających się o skały fal.

Kiedy powstanie „Biały lotos 4”?

Wiadomo, że na pewno powstanie "Biały lotos 4". Informacja została oficjalnie podana do wiadomości publicznej jeszcze przed premierą trzeciego sezonu. Według wstępnych informacji premiera czwartego sezonu "Białego lotosu" będzie miała miejsce najwcześniej w drugiej połowie 2026 roku.