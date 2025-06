Najkrótsza noc w roku to idealna okazja do zabawy. A Hiszpanie i odwiedzający ich kraj turyści uwielbiają się bawić. Noche de San Juan, czyli hiszpańska Noc Świętojańska zamienia wybrzeże Costa del Sol w wielką fiestę. To tradycyjne święto ognia i wody łączy pradawne rytuały z nowoczesną zabawą. Tysiące ludzi gromadzą się na plażach Malagi i Marbelli, by uczestniczyć w jednej z najbardziej spektakularnych nocy w roku.

Wyjątkowa noc na Costa del Sol

Święto San Juan odbywa się nocy z 23 na 24 czerwca. Tak jak w Polsce, ma korzenie w pogańskich obrzędach przesilenia letniego, ale zostało włączone do kalendarza chrześcijańskiego jako upamiętnienie św. Jana Chrzciciela. Dla Hiszpanów to przede wszystkim okazja do wspólnej, radosnej zabawy. Noc rozświetlają palące się na plażach ogniska, do tradycji należą kąpiele w morzu. Spektakularne pokazy sztucznych ogni zapierają dech w piersiach.

Malaga świętuje

W Maladze główne obchody koncentrują się wokół nabrzeża w centrum miasta, szczególnie w okolicach portu Muelle Uno i plaży La Malagueta. "Już od wczesnych godzin wieczornych plaże zapełniają się mieszkańcami i turystami, którzy przynoszą ze sobą koce, przekąski i napoje, przygotowując się na całonocną zabawę" - opowiada Joanna Ossowska-Rodziewicz.

Charakterystyczne dla tego regionu są małe ogniska, zwane „hogueras”, palone bezpośrednio na plaży w wyznaczonych miejscach. – Lokalsi wierzą, że kąpiel w morzu o północy ma moc oczyszczającą i przynosi szczęście, dlatego tłumy ludzi zanurza się w wodzie, symbolicznie oddając morzu swoje troski i odpędzając złe duchy – mówi właścicielka agencji nieruchomości By-Bright.

W niektórych częściach Malagi przygotowywane są też słomiane kukły przedstawiające św. Jana, nazywane "Juanillos". Pali się je o północy i jest to symbol rozpoczęcie nowego etapu. Natomiast po północy niebo nad Malagą rozświetlają pokazy fajerwerków.

Marbella - tańce, nocne party i przysmaki

W Marbelli święto przybiera jeszcze bardziej spektakularną formę. Plaża Venus przy Puerto Banús oraz plaża Cabopino to miejsca, gdzie rozpalane są tradycyjne ogniska, ale jednocześnie odbywają się ekskluzywne imprezy w klubach plażowych, zwanych chiringuitos. Organizują one tematyczne nocne party - od relaksującego chilloutu po duże imprezy z DJ-ami grającymi house, reggaeton czy flamenco. "Ciekawą tradycją w niektórych dzielnicach Marbelli, szczególnie w Nueva Andalucía, jest puszczanie na wodę papierowych lampionów z karteczkami z życzeniami. Mieszkańcy rysują też na piasku symbole ochronne, np. kręgi, wierząc w pozbycie się złych mocy" - mówi Robert Reiski, współwłaściciel agencji nieruchomości By-Bright.