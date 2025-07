W tym roku tygodniowy urlop za granicą może kosztować mniej niż w Polsce. Para zapłaci za hotel przy plaży na Kanarach od 2 119 zł, a za prywatną kwaterę 1 395 zł – podobnie jak w Zakopanem. Tymczasem w Ustce ceny hoteli są nawet o 1 400 zł wyższe, i to bez gwarancji lokalizacji tuż przy morzu.

Tam wypoczniemy najtaniej

Najtaniej wypoczniemy w Egipcie, gdzie 7 noclegów zaczyna się już od ok. 1 tys. zł. Z kolei rodzina 2+2 za tygodniowy pobyt w hotelu w Solinie musi zapłacić ponad 8 tys. zł – a to przecież tylko część wakacyjnych kosztów. Mimo to, jak pokazują badania Rankomat.pl, w tym roku co piąty Polak nie wyjedzie na urlop, a co drugi spędzi wakacje w kraju.

26 proc. z osób zostających w kraju na urlop twierdzi, że zagraniczne wczasy, są droższe. Niestety tylko 24 proc. urlopowiczów zarezerwowało na ten cel ponad 5 tys. zł. Jest to kwota, która pozwala w pełni na zapewnienie wakacyjnych potrzeb niezależnie od kierunku. Eksperci porównywarki przeanalizowali, ile w tym roku trzeba wydać na urlop w 6 najpopularniejszych zagranicznych kierunkach wakacyjnych oraz 8 najpopularniejszych kurortach wakacyjnych w Polsce.

Turcja i Egipt kuszą cenami

Najtańszy nocleg w hotelu 3-gwiazdkowym bezpośrednio przy plaży dla dwóch osób ze śniadaniami w cenie można znaleźć w Egipcie. W Marsa Alam 7 dni pobytu to koszt 1017 zł. W tym samym miejscu rodzina 2+2 zapłaci za hotel 2 996 zł. Jeszcze tańsze są noclegi w kwaterach – 912 zł dla pary i 1 843 zł dla rodziny 2+2.

Mniej za siedmiodniowe wakacje rodzina 2+2 zapłaci w Turcji. W Alanyi hotel mogą znaleźć za 2 013 zł, a kwaterę już tylko za 1 642 zł. Para wybierająca się na południowe wybrzeże Turcji wyda 1 539 zł za hotel i 1 365 zł za prywatne pokoje.

A gdzie jest najdrożej?

Para najwięcej za tygodniowy pobyt w hotelu zapłaci w chorwackiej Dalmacji, bo 2 560 zł. Także rodzina 2+2 wyda najwięcej na noclegi w tym miejscu – za 7 dni 4 438 zł w hotelu i 3 425 na kwaterze prywatnej. Prywatne pokoje są najdroższe dla pary na włoskiej Sycylii –1 880 zł.

Eksperci z Rankomat.pl sprawdzili także, jak kształtują się ceny noclegów w popularnych polskich wakacyjnych kurortach. Rodzina 2+2 za siedem dni wakacji najwięcej musi zapłacić w Solinie, czyli 8 340 zł. Tysiąc zł mniej trzeba wydać w Mrągowie, a na trzecim miejscu znalazł się Szczyrk, gdzie za nocleg w hotelu ze śniadaniami w cenie przyjdzie zapłacić 5 633 zł. Jeśli chodzi o noclegi w hotelach wg analizy porównywarki drożej niż za granicą będzie także w Międzyzdrojach (4 965 zł), Mikołajkach (4 691 zł) i Ustce (4 639 zł). Para za hotel zapłaci ok. 3,5 zł w Ustce i Solinie, ok. 3 tys. zł na Mazurach i 2 640 zł w Międzyzdrojach. W tych miejscowościach również będzie drożej niż za granicą.

Taniej niż w hotelach jest w kwaterach prywatnych. Rodzina 2+2 powinna znaleźć nocleg na 7 dni za ok. 4 tys. zł w Międzyzdrojach, Mrągowie i Solinie, co i tak jest większą kwotą niż za granicą. Za tys. zł mniej znajdą nocleg w Mikołajkach i Ustce.

Para wyjeżdżająca na wakacje najwięcej za hotel zapłaci w Ustce, czyli 3 546 zł. Na drugim miejscu jest Solina (3 540 zł za 7 dni), a na trzecim Mrągowo (3 202 zł za 7 dni). Oszczędzić można wybierając kwaterę prywatną – 2 498 zł w Mikołajkach, 2 410 zł w Międzyzdrojach i 2 100 zł w Solinie.

Za granicą taniej niż w górach

Ale czy w Polsce można wynająć w wakacje tani hotel? Można i to w całkiem niespodziewanym miejscu, czyli w Zakopanem – para za hotel zapłaci 2 064 zł za 7 dni, ale to tylko o 55 zł mniej niż na Teneryfie. Natomiast rodzina 2+2 za hotel w górach zapłaci 3 768 zł za 7 dni, co wciąż stanowi kwotę wyższą o ponad 200 zł niż na Kanarach. Podobne ceny będą także w Szklarskiej Porębie. Tańsze oferty niż w polskich górach można znaleźć na greckiej Krecie, w Turcji i Egipcie.

Zakopane jest najbardziej konkurencyjne, jeśli zdecydujemy się na kwatery prywatne. Para zapłaci za nie 1 158 zł, a rodzina 2+2 – 1 990 zł. Taniej będzie tylko w Egipcie, a w przypadku rodziny z dziećmi także w Turcji.

Polskie góry na budżetowe wakacje

Oczywiście do cen noclegów trzeba dodać koszty dojazdu, jedzenia czy atrakcji turystycznych. Zakładając wyjazd z Łodzi do Polskich kurortów analizowanych przez Rankomat.pl trzeba liczyć się z wydatkami na poziomie około 200 zł, a czas dojazdu wynosi od 4 h (Szczyrk) do 7 h (Solina). Loty do zagranicznych kurortów zajmują tyle samo, jednak będą znacznie droższe. Najtaniej dolecimy do Chorwacji za około 300 zł w dwie strony od osoby. Włochy to koszt 400 zł, a Kreta 500 zł. Teneryfa i Turcja zaczynają się od około 600 zł, a Mars Alam w Egipcie 1 200 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe wydatki za skromne wakacje w Polsce z noclegiem w 3-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniem, dojazdem i jednym dodatkowym posiłkiem w ciągu dnia rodzina 2+2 zapłaci ok. 5 tys. zł w Zakopanem i Szklarskiej Porębie i najbliżej tego będzie Turcja z kosztem 5 337 zł. Dla pary to wydatek na poziomie ok. 2800 zł w polskich górach i 3675 zł w Alanyi.