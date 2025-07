Loty z Gdańska do Madrytu i Katanii od 28 października. Wizz Air ogłasza nowe trasy

Od 28 października mieszkańcy Trójmiasta będą mogli skorzystać z bezpośrednich połączeń do Madrytu w Hiszpanii oraz Katanii na Sycylii. Loty będą realizowane trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Nowe kierunki to część szerszej strategii rozwoju siatki połączeń Wizz Air z Polski.

– Z radością rozwijamy naszą siatkę połączeń z Gdańska, oferując dwa nowe, atrakcyjne kierunki w Europie Południowej. Madryt i Katania doskonale odzwierciedlają różnorodność naszej oferty, będąc jednocześnie zaproszeniem do odkrywania nowych miejsc podczas każdej podróży – mówi Gabriele Imperiale, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Choć Wizz Air obsługiwał już wcześniej trasę ze Szczecina do Oslo, od października przewoźnik wprowadza istotną zmianę. Zamiast mniej dogodnego lotniska TORP, samoloty będą lądować nagłównym lotnisku Oslo-Gardemoen. To znacznie wygodniejsze rozwiązanie, bo Gardemoen znajduje się bliżej centrum norweskiej stolicy i jest lepiej skomunikowane z miastem. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałkii piątki.

Nowe ogłoszenia to kolejny krok w dynamicznej ekspansji Wizz Aira na polskim rynku. W ostatnich tygodniach linia ogłosiła wejście do portu w Modlinie, gdzie otwiera aż 11 nowych tras. Teraz przyszła kolej na rozwój w Gdańsku i Szczecinie. Bilety na wszystkie nowe połączenia są już dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.