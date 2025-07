Karta Dużej Rodziny może odciążyć wakacyjny budżet. Dzięki dostępności KDR w aplikacji mObywatel, dostęp do zniżek jest zawsze pod ręką – wystarczy okazać ją na telefonie. Cyfrowy dokument pozwala również na szybkie przejście do internetowej wyszukiwarki partnerów karty, co ułatwia planowanie wakacji.

KDR zapewnia wiele zniżek, w tym:

Transport : Aż 37% ulgi na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne na przejazdy kolejowe dla rodziców lub małżonków rodziców z rodzin wielodzietnych.

: Aż 37% ulgi na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne na przejazdy kolejowe dla rodziców lub małżonków rodziców z rodzin wielodzietnych. Paszporty : 50% ulgi na opłaty paszportowe dla rodziców (w tym macochy i ojczyma) oraz aż 75% ulgi dla dzieci.

: 50% ulgi na opłaty paszportowe dla rodziców (w tym macochy i ojczyma) oraz aż 75% ulgi dla dzieci. Paliwo: Zniżki w sieciach paliwowych, które mogą obejmować nie tylko tankowanie, ale także ofertę gastronomiczną i usługi, np. myjnię.

Kultura, rozrywka i natura – taniej dla rodzin

Karta Dużej Rodziny otwiera drzwi do świata kultury i rozrywki w niższych cenach. Rodziny mogą liczyć na:

Bezpłatny wstęp do parków narodowych w Polsce.

Zniżki w ogrodach zoologicznych, botanicznych oraz w parkach rozrywki.

Tańsze bilety do kin, filharmonii, muzeów i galerii sztuki, co stanowi doskonałą okazję do rodzinnego spędzania czasu, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Łącznie KDR współpracuje z około 15 tysiącami partnerów.

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?

Z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać rodziny z minimum trojgiem dzieci. Cyfrowy dokument w aplikacji zapewnia jeszcze większą wygodę – wystarczy okazać go w telefonie, aby cieszyć się zniżkami w całym kraju. Członkowie uprawnionych rodzin mogą korzystać z karty wspólnie lub niezależnie od siebie, każdy w swojej aplikacji. Już dziś KDR w mObywatelu posługuje się ponad 930 tys. osób.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi nową kampanię informacyjną pod hasłem "Wakacje z mObywatelem – nowa kampania prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji", przypominając o zaletach aplikacji. mObywatel to doskonały towarzysz wakacji, ponieważ użytkownicy mają zawsze pod ręką takie dokumenty jak Karta Dużej Rodziny, Legitymacja emeryta-rencisty czy mDowód, umożliwiający potwierdzenie tożsamości w podróży, hotelu czy przy wypożyczaniu sprzętu. Kampania ta stanowi rozwinięcie parasolowej kampanii "mObywatel ma łatwiej", rozpoczętej w listopadzie 2024 roku.