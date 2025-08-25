Mieszkańcy Częstochowy, którzy regularnie podróżują do Krakowa, z pewnością ucieszą się z nowej oferty Kolei Śląskich. Od 31 sierpnia, wraz z wejściem w życie jesiennego rozkładu jazdy, ruszy nowa linia S34, która połączy te dwa miasta.

Co nowego na trasie?

Nowe połączenie ma być wyjątkowo szybkie. Bezpośrednie pociągi ominą Katowice, co znacznie skróci czas przejazdu. Podróż z centrum Częstochowy do centrum Krakowa potrwa około półtorej godziny, a na całej trasie, aż do stacji Kraków Płaszów, niespełna dwie godziny.

Początkowo na trasie będą kursować trzy pary pociągów dziennie, a od grudnia ich liczba wzrośnie do czterech. Pociągi otrzymały nawet własne nazwy: Chrobry, Spisak oraz Biegański. W dni robocze pasażerów będą wozić składy Elf 2, a w weekendy większe Elf 1.

Ceny i bilety

Za jednorazowy bilet na nowej trasie zapłacimy 25 zł. Dla osób, które często korzystają z tego połączenia, przewidziano imienny bilet miesięczny w cenie 335 zł. Koleje Śląskie zapowiedziały również wprowadzenie nowej taryfy Krakowska Plus. Koleje Śląskie wychodzą naprzeciw potrzebom pasażerów i wprowadzają miesięczny bilet na przewóz hulajnogi. Ten bilet sieciowy, kosztujący 60 zł, jest odpowiedzią na prośby podróżnych, którzy dojeżdżają do pracy lub szkoły, łącząc pociąg z miejską mobilnością.