Możliwość pobierania opłat za parkowanie w dni wolne od pracy została wprowadzona dzięki zmianom uchwalonym przez Sejm w kwietniu bieżącego roku.

W tych godzinach i dniach trzeba będzie płacić w Zakopanem za parkowanie

Opłaty za parkowanie w Zakopanem będą pobierane codziennie w godzinach 8.00–21.00 we wszystkich strefach. Według władz miasta, nowe zasady mają poprawić rotację pojazdów oraz zwiększyć dostępność miejsc postojowych w rejonach najczęściej odwiedzanych przez turystów, m.in. przy Krupówkach czy przy popularnych szlakach turystycznych. Stosowne opłaty należy uiszczać w parkometrach lub przez aplikacje mobilne.

Nowy cennik za parkowanie w Zakopanem

Wprowadzono nowy cennik za parkowanie w Zakopanem. Minimalna opłata wyniesie 4 zł z pół godziny postoju. Za pierwszą godzinę postoju kierowcy zapłacą 6 zł, za drugą 7 zł, za trzecią 8,20 zł, natomiast za czwartą i każdą kolejną godzinę - 6 zł.

Ile zapłacą mieszkańcy Zakopanego?

Z nowych regulacji skorzystają także mieszkańcy posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca. Osoby z aktywnym pakietem parkingowym będą uprawnione do bezpłatnego postoju: jednorazowo przez 120 minut lub dwukrotnie po 60 minut dziennie. Bezpłatny bilet będzie można pobrać w parkometrze lub wygenerować poprzez aplikacje mobilne.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych

Wprowadzenie strefy parkingowej w Zakopanem było możliwe dzięki kwietniowym zmianom w ustawie o drogach publicznych. Zmian w zapisach ustawy domagały się samorządy uzdrowiskowe i turystyczne. Miejscowości te z zadowoleniem przyjęły decyzję Sejmu, argumentując ją koniecznością uporządkowania parkowania w dni wolne, kiedy notowane są największe kumulacje samochodów na parkingach przy popularnych atrakcjach. Zmiany mają na celu nie tylko pobieranie opłaty za postój, ale także zwiększenie rotacji pojazdów, poprawę dostępności miejsc parkingowych przy atrakcjach turystycznych oraz umożliwienie gminom skuteczniejszego zarządzania ruchem w najbardziej obleganych okresach.

Koniec z wielogodzinnymi blokadami

Jak zwracają uwagę władze Zakopanego, dotychczasowe zwolnienie z opłat parkingowych w dni wolne prowadziło do wielogodzinnego blokowania miejsc przez te same pojazdy. Dzięki nowemu prawu gminy poniżej 100 tys. mieszkańców mogą samodzielnie decydować o poborze opłat w weekendy. Wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Zakopanem wynika z uchwały Rady Miasta z dnia 23 października 2025 r. Podobne regulacje dotyczące parkingów wejdą w życie od nowego roku m.in. w Krynicy-Zdroju i Muszynie