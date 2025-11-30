Do tej pory bilety w komunikacji krajowej na pociągi PKP Intercity można było kupić maksymalnie 30 dni wcześniej. Wydłużenie tego okresu do 120 dni, czyli aż czterech miesięcy, to ogromna zmiana. Przewoźnik podkreśla, że chodzi mu o komfort podróżnych.

Ułatwienia na czas wzmożonego ruchu w PKP Intercity

PKP Intercity ma nadzieję, że zakup biletów z wyprzedzeniem pozwoli zapobiegliwym podróżnym na zagwarantowanie sobie miejsc w pociągu, szczególne w okresach wzmożonego ruchu. Okresy przedsprzedaży biletów mają być dostosowane do zmian w rozkładzie jazdy. "Przykładowo od 3 grudnia podróżni będą mogli kupić bilety na przejazdy aż do 7 marca. Natomiast od 6 lutego, 30 dni przed wdrożeniem korekty rozkładu jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe, udostępniona zostanie sprzedaż na odjazdy do 13 czerwca" - wyjaśnia PKP Intercity.

Gdzie można kupować bilety na pociągi PKP Intercity?

Już od 3 grudnia bilety na pociągi Express Intercity oraz Express Intercity Premium z większym niż do tej pory wyprzedzeniem będzie można kupować w aplikacji PKP Intercity, kasach biletowych oraz w serwisie e-IC.

Zmiany także w przedsprzedaży biletów ruchu międzynarodowym

Pod koniec października PKP Intercity wydłużyło okres przedsprzedaży biletów na połączenia międzynarodowe. Już teraz do Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji, Czech i Litwy podróżni mogą kupić bilety nawet pół roku przed wyjazdem. Z kolei bilety na Ukrainę można kupować z maksymalnie 20-dniowym wyprzedzeniem.