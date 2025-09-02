Turyści, z którymi rozmawiał RMF FM, czują się pozostawieni sami sobie. Nie wiemy, co robić, nie mamy pieniędzy – mówi jeden z nich. Inny dodaje: Przewoźnik się w ogóle nami nie interesuje, a Itaka, która jest organizatorem wyjazdu, ma nas w głębokim poważaniu.

Reakcja Itaki

Biuro podróży Itaka zapewnia w komunikacie, że na miejscu pomaga rezydentka, a klienci oczekujący na powrót zostali zakwaterowani w hotelach. Przedstawicielka Itaki przekazała, że lot odwołały linie lotnicze Wizz Air, które też zajmują się przebukowaniem biletów.

Overbooking

Jedna ze słuchaczek RMF FM zaniepokojona jest brakiem miejsc na najbliższe loty z powodu overbookingu. Nie wiemy, czy będziemy mieć miejsca siedzące i czy w ogóle wpuszczą nas na pokład samolotu – powiedziała.