Turyści masowo odwiedzają Wenecję. Nic dziwnego, to jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Jak się jednak okazuje, na podróżników czyhają tam jednak niebezpieczeństwa. "Ulica kieszonkowców"- transparent z takim napisem pojawił się na jednej z wąskich uliczek w historycznym centrum Wenecji.
Transparent rozwieszono przy wąskiej uliczce Calle della Mandola niedaleko mostu Rialto, a więc w miejscu, gdzie przebywają tysiące turystów z całego świata.
Seria kradzieży nad Canal Grande
Miejscowe media informowały ostatnio o serii kradzieży w mieście nad Canal Grande, a także o tym, że w rejonach uczęszczanych przez turystów wznoszone są głośno okrzyki po angielsku: "Uważajcie na kieszonkowców".
