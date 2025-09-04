Ryanair, potwierdziła dzisiaj (czwartek, 4 września), że zakończyła wdrażanie większych wymiarów bagażu podręcznego w 235 portach lotniczych w całej Europie.

Nowy, większy bagaż podręczny

Od czwartku 4 września, wszyscy pasażerowie Ryanair mogą zabrać ze sobą większą, bezpłatną torbę osobistą (40 x 30 x 20 cm), która jest o 33 proc. większa niż standardowa bezpłatna torba podręczna UE (40 x 30 x 15 cm).

Ryanair zezwala każdemu pasażerowi na zabranie na pokład 1 sztuki bagażu podręcznego bezpłatnie, ale bagaż ten musi zmieścić się pod fotelem pasażera. Pasażerowie, którzy chcą zabrać dodatkowy bagaż podręczny, mogą to zrobić, wykupując usługę Priority Boarding oferowaną przez Ryanair.

Nowa torba podręczna jest o 33 proc. większa niż standard UE

Dara Brady Chief Marketing Officer w Ryanair powiedział, że od dzisiaj (czwartek, 4 września) nowa bezpłatna torba podręczna Ryanair jest o 33 proc. większa niż standard UE. Nasze urządzenia do pomiaru rozmiarów bagażu we wszystkich portach lotniczych zostały "przeskalowane”, aby pomieścić tę większą, bezpłatną torbę podręczną. Wszyscy pasażerowie, którzy chcą zabrać ze sobą drugą torbę podręczną, mogą to zrobić, korzystając z naszej usługi Priority. Podróżni jeśli chcą mogą również wykupić bagaż rejestrowany podczas korzystania z procesu rezerwacji. Mamy nadzieję, że nasi klienci będą zadowoleni z większych rozmiarów bezpłatnego bagażu podręcznego, natomiast każdy pasażer, który nie zastosuje się do nowych limitów, będzie musiał uiścić opłatę za bagaż rejestrowany przy bramce wejściowej - tłumaczy.