Propozycja komisji TRAN

Walizka w cenie biletu: Każdy pasażer będzie miał prawo do wniesienia na pokład jednej sztuki bagażu podręcznego o wymiarach co najmniej 55 x 40 x 20 cm i wadze do 7 kg bez żadnych dodatkowych opłat.

Ograniczenia: Przewoźnik mógłby odmówić przewozu bagażu tylko ze względów bezpieczeństwa technicznego.

Obecnie polityka bagażowa jest bardzo zróżnicowana, a tanie linie często pozwalają na bezpłatny przewóz jedynie małego plecaka. Jak informuje telepolis.pl, Komisja Transportu i Turystyki chce raz na zawsze zmienić te zasady, kładąc kres "patologiom" w polityce bagażowej.

Branża lotnicza bije na alarm

Propozycja Parlamentu Europejskiego spotkała się z ostrą reakcją przewoźników.

Podwyżka cen biletów: Organizacja Airlines 4 Europe, zrzeszająca gigantów takich jak Ryanair, Lufthansa i Air France-KLM, ostrzega, że nowe przepisy mogą doprowadzić do podwyżek cen biletów dla wszystkich pasażerów.

Ograniczenie wyboru: Przewoźnicy argumentują, że odbiera im się prawo do swobodnego kształtowania oferty i wyboru usług, za które klient chce płacić.

Długa droga do wejścia w życie przepisów

Mimo że propozycja przeszła przez komisję, do jej wejścia w życie jeszcze daleka droga.

Głosowanie jesienią: Projekt trafi pod głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego, prawdopodobnie jesienią 2025 roku.

Negocjacje: Następnie rozpoczną się negocjacje z Radą UE i Komisją Europejską. Cały proces legislacyjny może potrwać wiele miesięcy, a ostateczny kształt przepisów może się jeszcze zmienić.

UOKiK wkracza do akcji. Kontrola Ryanair i Wizz Air

Niezależnie od działań unijnych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już teraz analizuje praktyki tanich przewoźników w Polsce.

Skarżą się pasażerowie: UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie polityk bagażowych Ryanair i Wizz Air po licznych skargach pasażerów. Konsumenci skarżą się na rzekomo niesprawiedliwe pomiary bagażu w "sizerach" – metalowych ramkach, które według relacji pasażerów są mniejsze niż deklarowane wymiary.

Arbitralne opłaty: Skargi wskazują, że pomiary odbywają się w pośpiechu, a odmowa uiszczenia "arbitralnie nałożonej opłaty" (którą można zapłacić tylko kartą) kończy się niewpuszczeniem na pokład samolotu.

Orzecznictwo TSUE: Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, bagaż podręczny, jeśli mieści się w rozsądnych granicach, powinien być integralną częścią usługi przewozu, za którą nie należy pobierać dodatkowej opłaty.

UOKiK analizuje warunki przewozu, procedury pomiaru i naliczania opłat. Jeśli postępowanie wyjaśniające potwierdzi naruszenia, UOKiK może wszcząć postępowanie o uznanie postanowień umownych za niedozwolone.