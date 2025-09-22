Z Krakowa Ryanairem będzie można polecieć do Bukaresztu w Rumunii oraz Sofii w Bułgarii. Loty będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Przewoźnik uruchamia także połączenia z Warszawy do Porto w Portugalii i Sewilli w Hiszpanii.

Nowe loty Ryanair z Olsztyna

Samoloty Ryanair w sezonie zimowym będą latać z lotniska Olsztyn Mazury na dwóch trasach: do Londynu i Duesseldorfu. Loty do Duesseldorfu będą kontynuacją, ponieważ okazały się hitem sezonu letniego- tak wynika z danych przewoźnika.

Loty do Duesseldorfu będą nadal odbywać się dwa razy w tygodniu. Przedstawiciele portu w Olszytynie poinformowali także, że wraz z końcem października wprowadzony zostanie zimowy rozkład lotów.

Oprócz lotów do Londynu i Duesseldorfu znajdą się też loty do Krakowa, realizowane przez LOT. Od 23 grudnia do 24 lutego 2026 r. pasażerowie będą mogli także skorzystać z lotów czarterowych do Marsa Alam w Egipcie organizowanych przez Itakę.

Nowe połączenia Ryanair

Nowe połączenia Ryanaira w sezonie zimowym to:

Warszawa Chopin - Sewilla - dwa loty w tygodniu

Kraków - Bukareszt - dwa loty w tygodniu

Rzeszów - Edynburg - dwa loty w tygodniu

Kraków - Sofia - trzy loty w tygodniu

Warszawa Modlin - Sofia - codziennie

Warszawa Chopin - Porto -

Warszawa Modlin - Majorka - cztery loty w tygodniu

Olsztyn Mazury - Londyn Stansted.

Najpopularniejsze kierunki Ryanair

Jak wynika z podsumowania wakacyjnych podróży linią Ryanair od końca czerwca do końca sierpnia Polacy najchętniej latali do Hiszpanii. Popularne były także Włochy i Hiszpania.

Hiszpania stanowiła 31 proc. wszystkich podróży wakacyjnych. Na drugim miejscu były Włochy (21 proc.), a na trzecim - Chorwacja (13 proc.). Tuż za podium znalazła się Grecja (12 proc.), zarówno kontynentalna jak i wyspiarska - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Alicja Wójcik-Gołębiowska, dyrektorka regionalna na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje bałtyckie w Ryanairze.

W Hiszpanii oprócz popularnych kurortów takich jak Alicante, Walencja, Barcelona i Malaga, coraz większym zainteresowaniem cieszy się Sewilla. We Włoszech najczęściej odwiedzane była Sycylia na czele z Katanią.