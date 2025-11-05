Chiny pozostają otwarte dla turystów do końca 2026 roku

Chin potwierdził, że przedłużony został program ruchu bezwizowego, do którego Polska dołączyła jeszcze w lipcu 2024. Na mocy tej decyzji posiadacze normalnego paszportu mogą podróżować do Państwa Środka bez wiz do końca 2026 roku. Nie oznacza to jednak, że program ten zakłada całkowitą swobodę i możliwość przemieszczania się po terenie tego kraju.

Polski MSZ podkreśla, że ruch bezwizowy możliwy jest jedynie w sytuacjach, kiedy podróż ma charakter biznesowy, rodzinny, turystyczny, tranzytowy lub w celu odwiedzenia znajomych. Osoby udające się do Chin w celu podjęcia pracy lub studiów muszą nadal składać wnioski o wizy.

Dodatkowo nie ma ograniczeń w przypadku podróżowania do kraju trzeciego przez terytorium ChRLD. Wszyscy cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku wizowego pod warunkiem, że ich pobyt nie będzie przekraczał 24 godziny, mają dokumenty przesiadkowe i pozostaną na terenie portu tranzytu.

Polskie ministerstwo przypomina także, że w niektórych miejscach, gdzie znajdują się punkty graniczne, jest możliwość przekroczenia granicy chińskiej w ramach bezwizowego ruchu na maksymalnie 240 godzin. Wówczas jednak trzeba ubiegać się o pozwolenie, a to otrzymać można w specjalnych miejscach, które są do tego wyznaczone.

Chiny otwarte na turystów

Program jednostronnego ruchu bezwizowego, który promowany jest przez Chiny, zapoczątkowany został w 2023 roku i obejmował najpierw 6 państw. Z czasem pula ta się powiększała i systematycznie dodawano do tego nowe kraje. W ten właśnie sposób do grona tego dołączyła Polska, a ostatnio także Szwecja.

Takie podejście rządu w Pekinie ma przede wszystkim na celu otwarcie kraju na zagranicznych turystów, którzy mają być dla tamtejszej gospodarki impulsem do dalszego rozwoju. Okazuje się, że jest to polityka, która się opłaca, bo w samym 2024 roku z możliwości odwiedzenia Państwa Środka skorzystało 20 milionów ludzi.

To też sprawiło, że w grudniu ubiegłego roku zdecydowano się na zwiększenie poziomu otwartości Chin. Rząd w Pekinie dostrzega w tym potencjał na to, aby akurat ich kraj stał się globalnym centrum turystyki. Dodatkowo otwartość na turystów stwarza potencjał dla inwestorów i biznesmenów. To oczywiście przekłada się na dynamiczniejszy rozwój Państwa Środka.