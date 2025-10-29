Te państwa azjatyckie mają najsilniejsze paszporty

Według najnowszego zestawienia Henley Passport Index państwem o najsilniejszym paszporcie w skali globalnej okazał się Singapur. Obywatele tego kraju mogą dzięki swojemu dokumentowi podróżować bez wizy do 193 krajów na całym świecie. To niewielkie państwo, które swoją potęgę buduję na innowacjach oraz biznesie zawdzięcza moc swojego paszportu szerokim i licznym umowom międzynarodowym.

Na drugiej i trzeciej lokacie znalazły się dwa inne kraje azjatyckie - Korea Południowa oraz Japonia. W głównej mierze jest to efekt silnych gospodarek oraz wpływów tych firm na całym świecie. W głównej mierze chodzi tutaj o branżę motoryzacyjną oraz technologiczną, gdzie zarówno Korea Południowa, jak i Japonia mają swoje mocne marki. Do tego dochodzi fakt bliskich relacji z państwami Zachodu oraz fakt, że postrzega się je jako odpowiedzialne i bezpieczne.

Na czwartych lokatach znalazły się już kraje Europy takie jak Niemcy, Włochy, Luksemburg, Hiszpania czy Szwajcaria. W zasadzie to właśnie przedstawiciele Starego Kontynentu mogą pochwalić się bardzo silnymi paszportami i w gronie tym jest także Polska. Mowa tutaj o 7 lokacie i 185 krajach, do których możemy udać się bez konieczności załatwiania wizy.

To pokazuje, jak bardzo istotne dla bezwizowego ruchu okazuje się bycie członkiem UE oraz jedną z bardziej dynamicznych gospodarek świata. Nie można też zignorować faktu, że duża w tym zasługa polityków, którzy od wielu lat konsekwentnie robią wszystko, aby załatwiać umowy dt. ruchu bezwizowego.

Światowe mocarstwa bardzo nisko w rankingu

Przeglądając ten raport da się zauważyć bardzo ciekawą zależność - światowe mocarstwa, które aktualnie wiodą prym, są poza pierwszą dziesiątką. Dobrym przykładem jest USA, które zanotowało spadek i wypadło z pierwszej 10., zajmując 12 lokatę. Dzięki paszportowi tego kraju możliwe jest bezwizowe podróżowanie do 180 krajów i terytoriów.

Znacznie dalej w tym zestawieniu jest Rosja. Państwo to może pochwalić się ruchem bezwizowym tylko w przypadku 114 krajów i zajmuje 50 pozycję. Najgorzej pod tym względem wypadają jednak Chiny, które zajmują 64. lokatę, a paszport tego kraju pozwala na swobodny ruch do zaledwie 82 krajów. To ponad 100 państw mniej niż Polska.

Z czego jednak to wszystko wynika? W przypadku USA może być to znak, że "amerykańska miękka siła" powoli się wypala. Do tego wydarzenia geopolityczne i zmiany w dyplomacji sprawiają, że wiele państw nie chce być przez USA zdominowane, a zamiast tego woli być partnerem. Wówczas wymaga od tego kraju równych praw, w tym także tych dotyczących wizy.

W przypadku Rosji sprawa jest bardziej oczywista - tutaj wielkie znaczenie ma pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się w 2022 roku. Wiele państw Zachodu nie chce utrzymywać z tym krajem ruchu bezwizowego.

Najsłabsze paszporty w 2025 roku

Na samym końcu rankingu paszportów z całego świata znalazło się kilka państw, które można wymienić. Na szarym końcu znajduje się Afganistan (106. miejsce); z tym paszportem wjedziemy bez wizy tylko do 24 krajów na świecie. Nieco lepiej, choć nieidealnie, jest paszport syryjski, dzięki któremu wjedziemy do 26 państw.

Na nieco wyższych lokatach znajduje się Irak, Jemen, Pakistan, Somalia, Nepal, Korea Północna i Bangladesz. W każdym z tych przypadków bez wizy wjedziemy do mniej niż 40 krajów na świecie. Jest to wypadkowa nie tylko sytuacji politycznej w tamtych krajach, ale także obaw związanych z ich obywatelami. Często są to też kraje, które nie prowadzą szeroko zakrojonej dyplomacji, dzięki której ich sytuacja mogłaby się poprawić.