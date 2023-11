Zwiedzanie Jaskini Postojnej na Słowenii (słoweń. Postojnska jama) odbywa się pod opieką przewodnika. Jednak przewodnicy mówią w językach słoweńskim, włoskim, angielskim lub niemieckim. Odwiedzający mogą także skorzystać z audioprzewodników. Są one dostępne w 17 językach, w tym w polskim. Do wersji polskiej głosu użyczyła Barbara Kurdej-Szatan. Cena wypożyczenia audioprzewodnika to 3,5 euro.

Reklama

Jaskinia Postojna jest otwarta codziennie. Wycieczka zajmuje ok. 1,5 godziny. Pokonujemy wtedy trasę ok. 5 km, podczas której można podziwiać gigantyczne formy skalne jak stalaktyty, stalagmity, beżowo-pomarańczowe nacieki skalne. Do jaskini zjeżdża się kolejką. A następnie betonowymi korytarzami wędrujemy po Podziemnej Królowej, jak nazywają jaskinię Słoweńcy. Temperatura wewnątrz to ok. 10 st. C, więc warto ubrać się cieplej.

Ścieżka turystyczna w jaskini wykonana jest z antypoślizgowej nawierzchni betonowej. Można wprowadzać wózki dziecięce. Ze względu na to, że zwiedzający muszą pokonać 200-metrowy odcinek o nachyleniu 20 proc. pod górę, a potem podobny w dół, osobom z niepełnosprawnością ruchową i poruszającym się na wózku inwalidzkim zaleca się korzystanie tylko z części trasy przez którą przejeżdża się kolejką (ok. 4 km).

Reklama

Na trasie znajdują się ogromne komnaty jak Sala Gotycka (Gotska dvorana) i Sala Kongresowa (Kongresna dvorana), zwana też Balową. Organizowane są tu bale i koncerty, a z sufitu zwisają żyrandole ze szkła Murano. Największą komnatą jest "Sala Koncertowa". Jest tu sklep z pamiątkami i przystanek kolejki.

Symbolem Postojnej jest pięciometrowy, śnieżnobiały stalagmit o nazwie Brylant. Najstarszy stalagmit znajdujący się przy trasie turystycznej nazywa się Drapacz Chmur i liczy sobie 150 000 lat. Ma 16 metrów wysokości. W niedostępnej turystycznie części jaskini znajdują się stalagmity, które liczą nawet ponad pół miliona lat.

W jaskini w akwarium można też obejrzeć odmieńce jaskiniowe. Te płazy uznawane są za największe zwierzęta żyjące w jaskiniach. Są ślepe i posługują się węchem. Bez jedzenia mogą przeżyć nawet do 10 lat, a dożywają 100. Ze względu na wygląd nazywane są małymi smokami lub… ludzkimi rybami.

Jaskinię odkryto 200 lat temu. Szacuje się, że ma 3 miliony lat. Została wydrążona w skałach przez rzekę Pivkę. Obecna trasa turystyczna przebiega korytem tej rzeki. To tutaj w 1872 roku otwarto pierwszą turystyczną kolejkę podziemną. Przez dwa wieki jaskinię odwiedziło ponad 39 milionów turystów. Od 1899 roku działa tu otwarty pierwszy na świecie podziemny urząd pocztowy. Jest czynny do dziś i można z niego wysłać specjalną pocztówkę ze znaczkiem związanym z jaskinią.

Niecałe 10 km od Jaskini Postojnej znajduje się Predjamski Grad. Jest to czteropiętrowy zamek wybudowany pod pionową 120-metrową skałą. Zamyka on wejście do kolejnej jaskini.