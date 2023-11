Zdaniem naukowców to ciepło sprawia, że wydzielają się hormony szczęścia. Zatem, gdy jesienią jest go mniej, warto wybrać się do term. Gorąca woda sprawia, że następuje wyrzut endorfin, rozluźniają się mięśnie i spada poziom stresu.

Niedaleko Łodzi znajdują się dwa obiekty z wodami termalnym. Są to termy Uniejów oraz Poddębice.

Termy w Uniejowie położone są ok. 76 km od Łodzi, a Poddębice - ok. 50 km. Do obu miejscowości dojedziesz autobusem z Łodzi.

Uniejów

Uniejów to kompleks term położony u stóp średniowiecznego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, który dziś jest hotelem. W 2012 roku Uniejów uzyskał status uzdrowiska. Woda w basenach pochodzi z gorących źródeł solankowych. Dzięki temu o tej porze roku i zimą temperatura wody w zewnętrznym basenie pływackim ma 28-30 st., a w basenach solankowych około 33 st. W chłodny dzień czy wieczorem (czynne od 10 do 22) miło jest pomoczyć się w basenach z ciepłą solanką, które są "pod chmurką".

Solanki działają leczniczo na stawy i układ kostny oraz przyspieszają regenerację po urazach. Mają działanie łagodzące układ nerwowy, dlatego zalecane są osobom znerwicowanym, cierpiącym z powodu przewlekłego przemęczenia i o obniżonej odporności organizmu. Wody są unikalne na skalę Polski, bo zawierają siarkę, radon, fluor, chlorki miedzi i żelaza, związki kwasu metakrzemowego i jod. Leczniczo działa zanurzanie się w niej i wdychanie jej oparów. Magazyn "National Geographic Traveler" uznał uniejowskie termy za jeden z 7 cudów Polski.

Cały kompleks mieści się na 1600 m kw. Baseny znajdują się i pod dachem, i na zewnątrz. Baseny solankowe są płytkie (1-1,2 m głębokości), więc mogą z nich korzystać także osoby nieumiejące pływać. Na zewnątrz znajdują się baseny rekreacyjne z rwącą rzeką i jacuzzi, zjeżdżalnie dla dzieci, brodzik i basen pływacki. W środku mieści się basen ze statkiem pirackim i zjeżdżalnią, basen solankowy z hydromasażem, tężnia solankowa oraz strefa saun . Jest także restauracja.

Bilet 5-godzinny normalny kosztuje 99 zł w dni powszednie, 115 zł w święta i weekendy. Strefa saun to dopłata 28 zł. Jest możliwość wejścia za niższą opłatą także na 1,2 i 3 godziny.

W Uniejowie działają 4 ośrodki, gdzie można skorzystać z zabiegów z wykorzystaniem wody termalnej.

W Kasztelu Rycerskim (w pobliżu term) można zamówić kąpiel w bali solankowej z dodatkiem do wyboru wody różanej, masła shea, piwa, wina, czekolady, sosny i miodu (cena to 250 zł/ 1 godzinę, balia dostępna jest do 5 osób).

W termach można kupić uniejowskie kosmetyki. Przygotowywane są na bazie wody geotermalnej, pochodzącej z głębi ziemi.

Poddębice

Poddębice oddalone są od Uniejowa 30 km. Między miasteczkami kursują pks-y. Kompleks Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Poddębice składa się z 7 basenów, gdzie wykorzystywane są naturalne wody geotermalne. Cześć z nich znajduje się w środku obiektu, a część na zewnątrz. Łącznie zajmują powierzchnię 2300 km kw.

Podobnie jak w Uniejowie dostępna jest strefa saun i dodatkowe zabiegi SPA, czyli różnego rodzaje masaże, peelingi czy okłady borowinowe.

Bilet normalny całodniowy kosztuje 134 zł w dni powszednie (z saunami 162 zł), 158 zł w weekend i święta (z saunami 188 zł). Jest możliwa wejścia za niższą opłatą na 1, 2 lub 3 godziny.

Co zwiedzić w okolicy?

W Poddębicach, Uniejowie, a także pobliskiej Łęczycy jest kilka ciekawych atrakcji. Warto iść na spacer.

Po relaksie w termach w Poddębicach warto przejść się do pobliskiego parku. Umieszczono tu instalacje pobudzające zmysły, m.in. gniazda muzyczne, mur sensualny, siedziska zapachowe, grotę luster, kalejdoskop i kaskady termalne. Niedaleko parku znajduje się renesansowy Pałac Gruzińskich. A obok niego w kościele ewangelicko-augsburskim Pijalnia Wód Termalnych.

Poza termami w Uniejowie warto obejrzeć Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich . Dziś jest to hotel, ale jest możliwe zwiedzanie z przewodnikiem. Z term trzeba przejść się mostem nad Wartą i udać się do Kolegiaty Wniebowzięcia NMP. W środku warto obejrzeć figurę bł. Bogumiła z XVII w. Warto zwiedzić też Zagrodę młynarską . Jest to zespół muzealno-noclegowy. Znajdują się tam zabytkowe wiatraki, dwór, chałupa ze Skodnik i stadnina z ekspozycją powozów konnych.

W odległości 40 km od Uniejowa znajduje się Łęczyca. Warto zwiedzić tu gotycki zamek z kolekcją 170 rzeźb diabła Boruty. Podobno pilnuje skarbów pod łęczyckim zamkiem. Obok, w Tumie, zachwyci romańska Archikolegiata. Godne zwiedzenia jest także zrekonstruowane grodzisko. Z grodziska prowadzi drewniana kładka do Kwiatkówka. Tu zobaczymy skansen Łęczycka Zagroda Chłopska.